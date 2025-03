Pierre Lapointe a une critique assez sévère pour Joël après le variété de dimanche : « C'est un problème »

Dimanche soir, après le 9e variété de cette saison de Star Académie, Pierre Lapointe est embarqué dans l'autobus avec les Académiciens afin de participer au debrefing de Garou.

Après qu'ils aient écouté le numéro de Bruno Pelletier en groupe, le professeur de musique a indiqué à Joël qu'il avait un grave problème de diction. Les professeurs avaient, dimanche soir, des oreillettes pour entendre les Académiciens sur scène et Pierre souligne qu'il n'y a « pas beaucoup de mots » qu'il a pu identifier lors de son interprétation de « Coriace », succès de 1997.

« C'est un problème », a-t-il indiqué à Joël, visiblement découragé. « C'est ta bête noire », réitère-t-il.

Ce n'est pas la première fois que Joël se le fait reprocher. D'ailleurs, Pierre insiste sur le fait qu'après Star Académie, peu importe jusqu'où il se rendra dans la compétition, Joël devra suivre des cours de diction pour perfectionner cet aspect qui lui fait tant défaut.

« Je me demande si tu passes assez de temps à apprendre le texte pour le savoir comme il faut », se questionne le prof.

De son côté, le directeur insiste sur le fait qu'il doit davantage mordre dans les mots.

Dans le numéro avec Natasha St-Pier, Joël était plus intelligible, a constaté Pierre.

Je vais te dire quelque chose d'un peu rough, mais rendu au niveau où on est là, la constance, elle est obligatoire. [...] Les autres, on n'a pas peur que ça dérape une fois sur deux »

« C'est comme quelque chose qui est dans ton camp », dit-il.

Précisons aussi que Victoria s'est à nouveau fait reprocher son problème de rythme, autant dans « Le temps des cathédrales » que dans son interprétation de « Je sais » de Céline Dion.

« C'est plate pour nous autres de nous acharner toujours sur les mêmes affaires », dira plus tard Garou, insistant sur le fait que les six finalistes sont la crème de la crème et qu'il recherche la perfection.

