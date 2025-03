Apprenez-en plus sur la soeur chanteuse de Camille qui l'a surprise dimanche à Star Académie

Dans les premières émissions, en début de saison de Star Académie, les téléspectateurs avaient appris que Camille était très admirative de sa soeur, Elise, qui roulait sa bosse dans le monde de la musique au Québec depuis un petit moment.

Ce dimanche, comme Camille fêtait ses 27 ans, sa grande soeur est venue lui chanter un extrait de « La fête » de Michel Fugain. Elle était accompagnée à la guitare par le conjoint de Camille.

Le public de Star Académie a rapidement constaté les talents vocaux d'Elise Cormier. Dans quoi auriez-vous pu l'avoir vue? Si vous êtes un consommateur de théâtre musical, vous l'avez peut-être aperçue dans Footloose, Les 4 filles de Dr March, Les Misérables au Capitole de Québec ou dans le spectacle Décembre de la troupe Québecissime.

Au cinéma, elle a interprété Mme Poirier dans La Bolduc et, à la télé, elle a joué des seconds rôles dans Ruptures et Toute la vie.

Celle qui a étudié en théâtre musical au Collège Lionel-Groulx a aussi prêté sa voix à des publicités ainsi que lors de doublages chantés. Elle prêtait notamment sa voix à Blanche-Neige dans Wreck it Ralph 2 et a fait partie des choeurs des films Wonka et Trolls 2 et 3.

Elise est aussi la maman de deux garçons, que vous pouvez voir ci-dessous.

Notons qu'elle révélait récemment sur Instagram que sa version de la chanson « Le ciel se marie avec la mer » de Jacques Blanchet est offerte sur les plateformes.