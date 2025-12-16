Pierre Hébert annonce une excellente nouvelle pour les fans des Petits tannants

Le jeu télévisé hivernal coup de coeur des téléspectateurs? Les petits tannants, assurément! Chaque année, depuis désormais 5 saisons, Pierre Hébert convie les jeunes et leurs parents à une série d'épreuves et de questions amusantes, dans un divertissement pour tous les âges.

Alors que la nouvelle édition du variété n'a pas encore été diffusée, voilà que nous avons appris ce lundi que la chaîne a donné le feu vert à la concoction d'une 6e et très attendue saison. C'est Pierre Hébert qui a été le vecteur de l'annonce, sur les réseaux sociaux. Alors qu'il souhaite de belles vacances hivernales aux internautes, nous apprenons dans la description que la production est actuellement (déjà) en train de recruter des jeunes pour participer à la nouvelle saison.

En cliquant sur le lien fourni, le formulaire d'inscription apparaît et permet aux parents d'inscrire un de leurs enfants, qui doit être né entre le 30 septembre 2019 et le 30 avril 2022. Au moment des tournages, le processus d'inscription explique que la participation de toute la famille est requise, c'est-à-dire deux adultes et un enfant.

Sachez que vous pouvez vous inscrire gratuitement en cliquant ici. Vous avez jusqu'au 2 février prochain pour tenter votre chance.

En somme, il s'agit d'une excellente nouvelle pour les tous les fans des Petits tannants, qui ne se lassent pas des facéties et éclats de rire des enfants se présentant sur le plateau, tandis que ces derniers doivent faire face à de sérieux dilemmes!

Mentionnons au passage que la 5e saison du variété familial sera diffusée dès le vendredi 9 janvier à 19 h, sur ICI Télé.

Puis, un peu plus tard au cours de l'année 2026, au printemps, Pierre Hébert reprendra l'animation du jeu Question de jugement, pour une nouvelle saison. Une autre belle année télé chargée pour l'animateur!