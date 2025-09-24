Pierre-François Legendre était de retour au micro de La gang du matin à Rouge et il a raconté s'être récemment blessé à la cheville sur le plateau de tournage de la série Plan B.
« C'était une scène où j'étais dans une piscine avec une demoiselle. C'est une romantico-séduction, puis on se faisait surprendre parce qu'on n'est pas dans notre piscine. Puis on devait se sauver à la course nu-pieds. Ça va faire une très très belle scène. Ça va comme finir l'émission, je pense. »
Mais papi LEG, il ne peut plus courir sans ses orthèses.
« À un moment donné, première prise : "outch". »
Le comédien raconte également avoir tourné plusieurs scènes de jogging. « Le personnage se remet en forme », explique-t-il.
« Et je vous l'ai dit, il y a deux semaines, ça fait quelques temp que j'ai commencé à courir. J'étais pas peu fier en voyant l'équipe à bout de souffle qui me suivait », ajoute-t-il.
« Ils charrient des caméras et des équipements de son », indique son coanimateur Patrice Bélanger.
« C'est sûr que le gars de son devait courir en tenant une verge de douze pieds. Puis il y a deux techniciens qui tiraient un caméraman sur un buggy avec une batterie, une caméra et tout le gear. Puis moi, ils me ramenaient dans un parc de golf à chaque prise. Bon, chacun son métier », conclut-il.
Pierre-François parle aussi de la transformation qu'il a dû subir pour se jouer lui-même plus jeune. Écoutez-le dans la vidéo ci-dessous.
Notons que les six épisodes de 60 minutes seront mis en ligne au printemps 2026 dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.