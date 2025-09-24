Accueil
Pierre-François Legendre se blesse lors d'une scène « romantico-séduction » de Plan B

« Papi LEG, il ne peut plus courir sans ses orthèses.

Image de l'article Pierre-François Legendre se blesse lors d'une scène «romantico-séduction» de «Plan B »
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Pierre-François Legendre était de retour au micro de La gang du matin à Rouge et il a raconté s'être récemment blessé à la cheville sur le plateau de tournage de la série Plan B.

« C'était une scène où j'étais dans une piscine avec une demoiselle. C'est une romantico-séduction, puis on se faisait surprendre parce qu'on n'est pas dans notre piscine. Puis on devait se sauver à la course nu-pieds. Ça va faire une très très belle scène. Ça va comme finir l'émission, je pense. »

Mais papi LEG, il ne peut plus courir sans ses orthèses.

« À un moment donné, première prise : "outch". »

Le comédien raconte également avoir tourné plusieurs scènes de jogging. « Le personnage se remet en forme », explique-t-il.

« Et je vous l'ai dit, il y a deux semaines, ça fait quelques temp que j'ai commencé à courir. J'étais pas peu fier en voyant l'équipe à bout de souffle qui me suivait », ajoute-t-il.

« Ils charrient des caméras et des équipements de son », indique son coanimateur Patrice Bélanger.

« C'est sûr que le gars de son devait courir en tenant une verge de douze pieds. Puis il y a deux techniciens qui tiraient un caméraman sur un buggy avec une batterie, une caméra et tout le gear. Puis moi, ils me ramenaient dans un parc de golf à chaque prise. Bon, chacun son métier », conclut-il.

Pierre-François parle aussi de la transformation qu'il a dû subir pour se jouer lui-même plus jeune. Écoutez-le dans la vidéo ci-dessous.

Notons que les six épisodes de 60 minutes seront mis en ligne au printemps 2026 dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

Découvrez ici l'ensemble de la distribution de Plan B.

