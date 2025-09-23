Découvrez l'ensemble de la distribution de l'ultime saison de Plan B

Nous apprenions il y a quelques semaines que Pierre-François Legendre allait interpréter la tête d'affiche de la cinquième et dernière saison de Plan B.

Il personnifiera un père de 44 ans, éternel adolescent, qui vit sa vie sans se soucier du mal qu'il fait autour de lui, jusqu'à ce qu'un sérieux ennui de santé vienne tout remettre en perspective.

Radio-Canada dévoile en ce mardi que Madeleine Péloquin, Catherine Chabot, Inès Talbi, Louis-Georges Girard, Isabelle Vincent, Alexandre Goyette et Guillaume Girard feront aussi partie de la distribution.

La série Plan B est écrite par Jacques Drolet et Jean-François Asselin. Ce dernier assure également la réalisation.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Mathieu Laforest (Pierre-François Legendre), père d’Arno (Yoan Charbonneau) et Zackary (Louis-Julien Durso), est un adulescent divorcé d’Ariane (Madeleine Péloquin), qui elle, a refait sa vie avec le si raisonnable Jean (Guillaume Girard). Mathieu n'a clairement pas réussi la sienne comme il le souhaitait. Alors qu’il aurait voulu connaître la gloire, il se retrouve plutôt l’employé de son père (Louis-Georges Girard) dans une concession automobile que celui-ci a choisi de céder à Pascal (Alexandre Goyette), l’enfant prodigue-ancienne-vedette de la Ligue nationale de hockey. C’est peut-être pourquoi Mathieu, consciemment ou pas, a fait de l’auto-sabotage son sport de prédilection. En manque flagrant d’attention et d’amour, il fait toujours du tort aux gens qu’il aime et qui l’aiment, dont les femmes de sa vie (Madeleine Péloquin, Catherine Chabot, Inès Talbi). Pour lui, ses besoins passent en premier qu’importe les conséquences. Jusqu’au jour où un anévrisme sévère fait tout basculer…

Les six épisodes de 60 minutes seront mis en ligne au printemps 2026 dans la section VÉRO.TV d’ICI TOU.TV EXTRA.

Découvrez ici pourquoi cette saison sera la dernière de la franchise.