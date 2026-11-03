Photos : Vivez la transformation pas à pas de Sam-Éloi Girard pour Sur le fil

Ce lundi, les téléspectateurs ont pu découvrir l'épisode de Sur le fil dédié au personnage de Keven, interprété avec toutes les nuances nécessaires par le talentueux Sam-Éloi Girard. Il s'agit de l'un de nos personnages préférés de cette nouveauté de Radio-Canada, pour sa manière d'apporter autant d'humour que d'émotions à cette trame narrative souvent crève-coeur.

On a ainsi pu voir le jeune homme sortir du système des Centres jeunesse pour atterrir dans la rue à 18 ans, où il affronte depuis de nombreux enjeux. En ce sens, on a eu droit à des scènes du passé et du présent, dans lesquelles on voit le résident du Centre Lavoie se faire battre dans la rue. Pour l'occasion, le comédien a dû subir une métamorphose physique, en compagnie de Jennifer Dionne et Carole Labranche, maquilleuses sur le plateau de la populaire série.

Dans ce contexte, l'interprète nous a complètement balafré le coeur, surtout lorsqu'il a montré la très grande fragilité de son personnage, qui compose difficilement avec l'absence et l'abandon chaque fois qu'une personne quitte le Centre Lavoie. Cette fois, c'était au tour de Paul (Patrick Drolet) de faire le saut vers son propre appartement.

Quand ça fait trop mal icitte [en pointant son coeur], je m'arrange pour que ça fasse mal ailleurs! - Keven

L'inspiration pour le look de Keven dans la série, avant de se faire battre, vient du personnage de Timothée Chalamet dans le film Marty Supreme. Dans le long métrage, l'équipe maquillage a travaillé avec des prothèses pour créer une peau acnéique, ce qui est moins possible au Québec en raison des budgets et du temps limités. Qu'à cela ne tienne, la cheffe maquilleuse Jennifer Dionne et sa complice de longue date, Carole Labranche, ont réussi à donner un rendu similaire, avec une tout autre technique, comme nous l'explique Jennifer Dionne.

« Je travaille sa peau, donc pour creuser de petits trous, mais c'est le même produit que je mets pour faire la cicatrice de Pierre-Paul Alain, minimalement d'en le visage de Sam-Éloi. En petits spots, ça crée des trous d'acné », indique-t-elle.

La maquilleuse nous explique aussi avoir ajouté des sourcils pour donner l'effet d'un monosourcil dans le visage de Sam-Éloi.

Elle poursuit : « Pour ses dents, bien il fallait qu'il y ait quelqu'un dans la série qui fume trop, qui a trop de nicotine et tout ça. Là, la part de Carole Labranche a été intéressante, parce qu'elle, elle avait fait Les pays d'en haut, à l'époque. Tous les personnages avaient les dents jaunes. Alors je me suis fiée sur elle pour me montrer c'est quoi la technique. À Sam-Éloi et à Pierre-Paul, on a fait un effet de dents. »

Plus encore, dans l'épisode de ce lundi, le personnage de Keven se faisait particulièrement amocher dans des scènes de batailles.

Voyez le résultat de ces transformations dans la galerie de photos ci-dessous, prises sur le plateau par Jennifer Dionne.

Pour cette transformation ensanglantée, Sam-Éloi a passé 1 h 45 sur la chaise de la maquilleuse. On peut d'ailleurs le voir dormir pendant la métamorphose dans la vidéo en entête de cet article. Le résultat est assez incroyable et mérite d'être salué!

Sur le fil se poursuit les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. Un épisode est déposé en primeur chaque semaine sur l'Extra d'ICI Tou.tv.