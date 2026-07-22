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Photos : Un avant-goût du nouveau plateau du Tricheur

Un plateau ultra-moderne.

Le Tricheur
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Les tournages ont débuté pour la nouvelle saison du Tricheur et TVA a dévoilé quelques photos en coulisses.

Bien que les images officielles du nouveau plateau ne nous ont toujours pas été présentées, on peut très bien constater les changements à travers ces quelques clichés.

On sait que le studio a été métamorphosé pour accueillir son nouvel animateur, José Gaudet, et qu'il sera plus moderne que jamais avec son éclairage entièrement composé de lumière DEL.

On peut voir le résultat, notamment sur l'image en régie ci-dessous.

Le texte se poursuit sous l'image.

« Silence... ça tourne! 🎬

José Gaudet est officiellement en action pour les tournages de la nouvelle saison du Tricheur! On vous réserve bien des surprises! », pouvait-on lire récemment sur la page Facebook du Tricheur. Voyez la publication au bas de l'article.

L'une des participantes de la première émission, Marie-Soleil Michon, a récemment lancé des fleurs au nouvel animateur via les réseaux sociaux. « J'aimerais être la première à dire que José Gaudet est EXCELLENT à la barre du jeu Le Tricheur! », a-t-elle indiqué. Voyez sa story ci-dessous.

Découvrez tous les premiers invités de cette nouvelle saison ici.

Le Tricheur sera de retour cet automne à TVA et TVA+.

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