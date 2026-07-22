Photos : Un avant-goût du nouveau plateau du Tricheur

Les tournages ont débuté pour la nouvelle saison du Tricheur et TVA a dévoilé quelques photos en coulisses.

Bien que les images officielles du nouveau plateau ne nous ont toujours pas été présentées, on peut très bien constater les changements à travers ces quelques clichés.

On sait que le studio a été métamorphosé pour accueillir son nouvel animateur, José Gaudet, et qu'il sera plus moderne que jamais avec son éclairage entièrement composé de lumière DEL.

On peut voir le résultat, notamment sur l'image en régie ci-dessous.

Le texte se poursuit sous l'image.