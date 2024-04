Photos : Retrouvailles pour les participants des différentes saison de Si on s'aimait

Ce week-end, Jonathan, de la première saison de Si on s'aimait, a réuni chez lui plusieurs participants des différentes moutures de l'émission de TVA.

Parmi les invités, il y avait Fanny et Anyck de la saison 1, Carlos, Catherine et Sébastien de la saison 2, ainsi que Sylvain, Julie et Sam de la saison 4.

Tout ce beau monde semblait heureux de se retrouver.

Julie écrivait : « Notre participation à Si on s’aimait nous a rassemblés , des gens extraordinaires. »

Carlos, de son côté, disait : « Superbe soirée entre amis Sosa, merci beaucoup @mcknighterzzz et ta conjointe pour le superbe accueil! À refaire bientôt 💯🌞👌 ».

Voyez les photos de leurs retrouvailles amicales ci-dessous.

Rappelons qu'une nouvelle saison de Si on s'aimait encore, un dérivé de Si on s'aimait, débute ce lundi soir à 19 h sur les ondes de TVA. Découvrez les photos des participants ici.