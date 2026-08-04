Photos : Rare entrevue à la télé pour Louis-José Houde

L'humoriste Louis-José Houde se fait extrêmement discret dans les médias, mais, presque à chaque année, il vient faire son tour à Bonsoir bonsoir.

Même si son ami Jean-Philippe Wauthier n'est plus à l'animation, il poursuit la tradition cet été et viendra discuter mardi soir avec Jean-Sébastien Girard de son nouveau spectacle, Et jusqu'à la fin la beauté.

« C’est sous un festif tapis de fleurs que je me joins à l’équipe de @bonsoirbonsoirrc, ce soir. On dirait que je veux me battre sur la première photo, puis c’est la rigolade sur le seconde. Que d’émotions avons-nous traversées. S’y trouvait aussi le baryton Étienne Dupuis, et c’est toujours agréable pour moi d’entendre ma voix de pet à côté de celle d’un baryton… », dit-il dans sa publication sur ses réseaux sociaux, qui est accompagnée de deux images.

Sur son site web officiel, l'humoriste dit ceci à propos de ce nouveau one-man-show.

« Je me tourne ici vers les autres – vers une autre en particulier – et vers une maladie incurable qui nous soutire, à ma famille et moi, notre mère : une inimitable iconoclaste, libre penseuse ouverte sur le monde et sa beauté; une amoureuse de la vie laissant un impact colossal sur la mienne.

Notre aventure familiale à travers le système de santé, ses failles, ses réussites (oui, oui…), notre rôle de proches aidants et notre rapport collectif bien curieux avec le vieillissement et le sort des ainés.

J’ai écrit ce spectacle sur une période de sept ans. À travers l’accompagnement dans la maladie, la perte d’autonomie, la colère et les petits rayons de lumière. Un journal intime devenu public.

Ma sœur Marie y est très présente. Elle est mon équipière, la capitaine de notre navire familial. »

L'humoriste est en rodage jusqu'au mois d'octobre. Pour vous procurer des billets, c'est par ici.

On peut s'imaginer qu'il abordera aussi sa vie de famille, lui qui est maintenant père de deux enfants.

C'est à ne pas manquer le mardi 4 août à 21 h sur les ondes d'ICI Télé.