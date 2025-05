Photos : Les Académiciens se retrouvent pour une occasion spéciale

Cette semaine, pour la grande première médiatique de la comédie musicale We Will Rock You à l'Espace St-Denis de Montréal, l'occasion était belle pour les Académiciens de se retrouver et de prendre la pose.

C'est dans ce contexte que nous avons croisé Maxim, Laurence, Joel, Romie, la gagnante Mia Tinayre, qui brillait particulièrement dans une longue robe rouge, Camille et plusieurs autres.

Voyez nos images ci-dessous.

Ils sont magnifiques et on voit bien qu'ils ont tissé une réelle complicité lors de leur passage dans la compétition musicale.

Quant au spectacle musical We Will Rock You, il s'agit d'une véritable célébration de la musique de Queen! Alors que l’impitoyable Killer Queen (Annie Villeneuve) et son armée traquent sans relâche les Bohémiens, Galileo (Pierre-Olivier Grondin) et Scaramouche (Frédérique Cyr-Deschênes) unissent leurs forces pour mener une quête épique. Leur mission? Redécouvrir le pouvoir de l’amour et du rock à travers la musique intemporelle de Queen!

Porté par 25 chansons iconiques de Queen, le spectacle musical We Will Rock You déferle comme une explosion d’énergie.

Le spectacle est présenté jusqu'au 18 mai à l'Espace St-Denis de Montréal.

