Jean-Philippe Dion revient avec émotion sur la plus récente édition de Star Académie

Un mois après la finale mouvementée de Star Académie 2025, le producteur et animateur Jean-Philippe Dion profite de sa tribune sur les réseaux sociaux pour faire un retour en arrière, avec émotions.

Celui-ci indique avec beaucoup de reconnaissance que c'était sa « plus belle édition à vie! »

Il écrit : « Atterrir.

Ça fait 1 mois que la finale de Star Académie TVA a eu lieu. Atterrir d’un projet comme ça c’est long. Ou peut-être que c'est moi qui ne suis pas vite vite.

Pendant 1 an, ma vie a été Star Ac. Ça occupait mes pensées, mes nuits et mes semaines. J’ai vécu une des plus belles expériences de ma vie: l’équipe était soudée, les candidats talentueux et le public au rendez-vous! Ma plus belle édition à vie!

Bravo à Mia pour ta victoire, à Katrine pour ton talent et à tous les autres pour le courage d'avoir participé à une aventure comme celle-là! Je m'ennuie tsé!

Merci aux profs d'avoir tout donné! On est chanceux de vous avoir eu avec nous!

Merci tout le monde pour vos messages! Je vois que Star Ac a été un divertissement populaire cet hiver !

Merci à toutes les équipes de Productions Déferlantes, de TVA et les centaines de pigistes qui ont oeuvré sur le projet!

Merci à École de Pensée et à Michel Brisson pour les vêtements formidables que j'ai portés ! Suis fier d'avoir acheté dans des boutiques québécoises!

Bravo Alexis GR pour les magnifiques photos! »

Nous tenons également à remercier Jean-Philippe, les professeurs, les académiciens et toute l'équipe derrière pour cette saison de divertissement qui nous aura fait vivre toutes les émotions! Et nous espérons bien sûr avec une autre édition bientôt!

