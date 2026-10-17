Photos : La fille de Gregory Charles surprend son père dans une émission à ne pas rater

Il y a quelques semaines, nous apprenions avec joie que l’animateur et artiste musical Gregory Charles aurait droit à un épisode tout spécial aux Enfants de la télé, devenant la tête d’affiche de la soirée.

Cette semaine, la chaîne Radio-Canada a dévoilé la liste des invités qui prendraient part à cette émission, et nous avons eu le bonheur de constater que Julia Charles, la fille de Gregory et de sa conjointe Nicole Collet, serait de la partie. Charlie est aujourd’hui âgée de 14 ans et semble avoir hérité de la virtuosité de son père en musique, elle qui est notamment pianiste et violonniste.

Côté professionnel, elle a pris part à des concerts donnés par son père à de nombreuses occasions. L'été dernier, père et fille étaient en train de concevoir un tout nouveau spectacle, intitulé « Mon père chantait toujours ». Dans cette série de concerts actuellement présentée aux quatre coins du Québec, le duo revisite de grands classiques familiaux, à travers les chansons que leurs pères respectifs aimaient fredonner et entonner.

Qui plus est, leur complicité aux Enfants de la télé s’annonce évidente, à en juger les photos du duo récemment dévoilées par la production. C’est à voir en bas de cet article.

Parmi les autres convives de la soirée, citons la présence de Viviane Audet, qui coanime Piano public avec Gregory, ainsi que Jean-Philippe Dion, le producteur des récentes éditions de Star Académie et où Gregory y était professeur. Éléonore Lagacé, Louise Deschâtelets, Marc Hervieux et Gino Chouinard sont également de la partie.

C’est à ne pas manquer le mercredi 11 novembre prochain sur les ondes d’ICI Télé, dès 20 h.