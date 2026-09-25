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Photos : Des looks à la Alerte à Malibu pour le party de la semaine à OD Panama

Très peu de tissus dans ces « costumes » thématiques.

OD Panama
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Ce dimanche, à Occupation Double, les célibataires auront droit à un party sous le thème du surf.

Leurs looks rappellent les « uniformes » des lifeguards d'Alerte à Malibu.

Voyez des images dans la publication au bas de l'article.

Rappelons que, cette semaine, c'est une fille qui devra quitter l'aventure. Selon ce qu'on comprend de la bande-annonce, Alexis et Zhara, qui sont en voyage au Guatemala, devront choisir des filles qui « auront une immense décision à prendre ». Pourront-elles protéger certaines de leurs consoeurs?

Dans cette même vidéo, que vous pouvez voir au bas de l'article, Rébecca dit à Jacob qu'il y a beaucoup d'hypocrites dans la maison et ce dernier semble développer de plus en plus d'intérêts amoureux parmi les autres demoiselles d'OD Panama.

Emma, de son côté, a enfin la chance de parler en tête-à-tête avec Billy, ce qu'elle espère depuis plusieurs jours maintenant. On constate, par contre, qu'Enzo n'a pas dit son dernier mot et compte bien séduire Emma, malgré l'intérêt marqué du charmant saguenéen.

À noter qu'une critique revient souvent face à OD cette année. Lisez le tout ici.

OD Panama se poursuit du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.

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