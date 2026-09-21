Les téléspectateurs formulent une critique envers cette saison d'OD

La 20e saison d'Occupation Double est lancée depuis deux semaines maintenant et les téléspectateurs ont déjà une critique à formuler.

Depuis le début cette saison, le résultat des éliminations n'est plus annoncé le dimanche soir, mais bien le lendemain, dans la quotidienne du lundi.

Ainsi, au moment d'écrire ces lignes, nous ne savons toujours pas qui de Brian ou Alexis quittera l'aventure.

Les téléspectateurs se sont exprimés en grand nombre afin que la production change son fusil d'épaule en ce sens.

« ON VEUT LES ÉLIMINATIONS LE DIMANCHE!!!!!!!!! »

« La saison est vraiment bonne, mais on veut les éliminations le dimanche come on... Le monde se rassemble pour faire des soirées dimanche élimination... »

« Les éliminations style « Partie 2 » c'est non!!!!🙅🏻‍♀️. On va la regarder pareil l'émission du lundi. Hey! L'élimination du dimanche c'est une tradition.😤🥵🤣 »

« Ramenez les éliminations du dimanche calvaire !!! On attend 1h30 pour finalement se faire dire « soyez là demain lundi 18h30 »… assez ordinaire. 😒🥲 »

« Les éliminations du dimanche, ça peut-tu rester le DIMANCHE??? Insultant 🤣 »

« L'élimination le dimanche svp »

À noter que ce sont les deux nouvelles filles, Émilie et Alanna, qui devront décider qui de Brian ou Alexis conservera sa place dans la maison des gars. Tout nous laisse croire que Brian, qui n'a aucun coup de coeur cette année, sera écarté, mais OD a l'habitude de nous surprendre alors, il faut être prêt à tout!

Ne manquez donc pas l'émission de ce lundi, à 18 h 30 sur les ondes de Noovo, pour connaître la décision des nouvelles filles.

Voyez une bande-annonce dans laquelle on constate que l'harmonie ne règne ni chez les gars, ni chez les filles, ci-dessous.