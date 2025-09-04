Photo : Vous pourrez bientôt revoir le premier gagnant de La voix Junior à la télé

Charles Kardos, qui a remporté La voix Junior en 2016, sera bientôt de retour sur nos écrans.

En effet, lundi prochain, il sera concurrent à l'émission Quel Talent! avec les trois membres de son groupe, appelé Charles Kardos (entre autres).

Il tentera de séduire les juges avec une réinterprétation très habitée d'une chanson d'Édith Piaf.

Marie-Mai sera complètement subjuguée lorsqu'elle réalisera qu'elle se retrouve face au vainqueur de la première mouture de La voix Junior.

Même si neuf ans se sont écoulés depuis son triomphe sur les ondes de TVA, Charles n'a pas perdu en puissance vocale ni en volume capillaire.

Voyez une photo de son apparition à l'émission ci-dessous.

Précisons que Charles a fait quelques apparitions à la télé depuis 2016, mais essentiellement dans des rôles secondaires. Il a été dans les films La déesse des mouches à feu, Coeur de slush ainsi que de la série Les perles.

Ne manquez pas le premier épisode de Quel Talent! - dans lequel vous pourrez voir le premier Golden buzzer de la saison - sur Noovo à 19 h 30.