Photo : Un nouvel intérêt amoureux à Saint-Vincent pour Sofia dans STAT?

Encore de nouvelles images de STAT ont fait leur apparition dans une publicité de 15 secondes à la télé.

On peut y voir notamment l’une des nouvelles stagiaires, jouée par Audrey Roger, qui a certains accrochages avec sa cheffe de stage, Isabelle (Geneviève Schmidt).

Ça brasse aussi entre le jeune résident Loïc Demay (Maxime Gibeault) et Jacob (Lou-Pascal Tremblay). « Lâche les filles, pis travaille! », lui dit-il. Dans la bande-annonce, on peut voir le jeune homme sentir les cheveux de l'infirmière Sofia St-Jean (Ludivine Reding) dans l'ascenseur. Pourrait-il y avoir une nouvelle idylle entre Loïc et la jolie blonde?

Voyez une image au bas de l'article.

L'autrice Marie-Andrée Labbé nous disait ceci à propos du résident, qui travaillera principalement avec Gabriel (Jean-Nicolas Verreault) : « C'est un personnage un peu plus mystérieux, qui va être dans la séduction. »

Elle ajoutait : « Évidemment, il y a toutes les hormones qui arrivent en même temps que ces résidents-là. Il y a comme une décharge de séduction qui débarque à Saint-Vincent. Pour le meilleur et pour le pire. »

Il faut savoir que Sofia ne semble pas être au courant que Loïc renifle sa tête, sera-t-elle flattée ou, au contraire, rebutée d'apprendre son intérêt pour elle? C'est à suivre!

Mentionnons que ce n'est pas que les jeunes qui bourdonneront d'amour dans STAT. En effet, Raphaël St-Vincent (Antoine Bertrand) et Isabelle s'échangeront, eux aussi, des baisers passionnés dans les couloirs de l'hôpital dès le début de la saison.

STAT débute le mardi 15 septembre à 20 h sur ICI Télé.