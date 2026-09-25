Photo : Rosalie Vaillancourt amène son bébé sur un plateau télé

Jeudi, Rosalie Vaillancourt était de passage à l'émission On va se le dire, pour parler de sa nouvelle émission Pourquoi penser.

Comme elle a donné naissance à son deuxième enfant il y a trois mois à peine, il s'agissait de sa première sortie télé depuis son accouchement.

L'animatrice et humoriste était d'ailleurs accompagnée par son bébé, qu'elle allaite, en studio.

L'équipe de l'émission a partagé un adorable cliché maman-bébé sur ses réseaux sociaux.

« Conciliation travail/grosbébé lala », peut-on lire en accompagnement de l'image. Voyez la publication au bas de l'article.

Notons que l'adorable poupon se prénomme Paul.

L'émission Pourquoi penser est une parodie de documentaire. Rosalie Vaillancourt y interroge des spécialistes sur de grands symboles québécois, dans un style aussi décalé qu'irrévérencieux.

Pourquoi penser commence ce vendredi 25 septembre à 19 h 30 sur Télé-Québec.