Photo : Les fils d'Éric Lapointe ont bien grandi

Christophe-Arthur et Édouard ont 14 et 13 ans.

Image de l'article Photo : Les fils d'Éric Lapointe ont bien grandi
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

La bande-annonce de la série documentaire Éric Lapointe vient de débarquer sur les réseaux sociaux. On vous disait tout à ce sujet ici.

On y voit notamment ses deux garçons, Christophe-Arthur et Édouard, âgés respectivement de 14 et 13 ans.

Voyez une capture d'écran ci-dessous et visionnez la bande-annonce complète au bas de l'article.

Éric Lapointe proposera un regard approfondi sur le parcours de l'artiste, à travers des archives rares et des témoignages personnels.

On nous promet un portrait nuancé, entre lumière et ombre, qui retrace l'histoire du rockeur avec authenticité.

Le chanteur Éric Lapointe reviendra notamment sur les accusations de voies de fait dont il a fait l'objet en 2020 et pour lesquelles il a reçu l'absolution inconditionnelle.

Jean-Philippe Pariseau réalise la série documentaire pour Sphère Média.

Les trois épisodes de 60 minutes seront disponibles sur Crave le 8 octobre prochain.

Éric Lapointe
2025
Éric Lapointe

