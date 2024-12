Photo : Les fils de Roch Voisine aborde la carrière de leur père dans une émission spéciale

En janvier prochain, TVA proposera un document sur la carrière et la vie de famille de Roch Voisine, un événement spécial intitulé Roch Voisine - L'Ascension.

Dans celui-ci, les téléspectatrices et téléspectateurs pourront revivre la « Rochmania » en compagnie de l'artiste, qui témoignera de son expérience hors du commun.

Dans ce documentaire de 90 minutes des Productions Balyse, créé par Jean-François Blais, Isabelle Viviers et Yves Lefebvre, en collaboration avec Québecor Contenu, Roch Voisine se dévoile comme jamais sur sa carrière exceptionnelle et sa vie de papa. Cette icône de la musique francophone des années 90 et 2000 se livre avec sincérité sur les défis qu’il a dû surmonter. C’est l’occasion unique de mieux connaître l’homme derrière la musique.

Pour l'occasion, il sera accompagné de ses deux fils, Kilian et Alix-Élouan, que vous pouvez voir dans l'image ci-dessous. (Le texte se poursuit plus bas)