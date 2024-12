Roch Voisine se dévoile comme jamais sur sa carrière exceptionnelle et sa vie de papa. Cette icône de la musique francophone des années 90 et 2000 se livre avec sincérité sur les défis qu'il a dû surmonter. C'est l'occasion unique de mieux connaître l'homme derrière la musique. Une histoire émouvante et inspirante qui résonnera dans le coeur de tous ses fans. On revit la «Rochmania » avec Coeur de Pirate, Garou, Ludovick Bourgeois, son gérant, Mario Lefebvre, et ses deux fils, Kilian et Alix-Élouan.