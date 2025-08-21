Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Photo : Guy Jodoin affiche une nouvelle tête sur scène à Juste pour Rire

Tout un changement!

Image de l'article Photo : Guy Jodoin affiche une nouvelle tête sur scène à Juste pour Rire
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Guy Jodoin a fait une apparition dans le Grand Bien-Cuit de Patrice L'Écuyer mercredi soir.

Après avoir présenté deux vidéos décalées qui rendaient hommage à son ami, ce dernier s'est présenté à la toute fin de la soirée, seulement pour dire : « Oh, je pensais que c'était une soirée pour Patrice Robitaille. Désolé. » Puis, il a quitté.

Cela a quand même permis aux spectateurs présents de constater sa nouvelle couleur de cheveux.

En effet, Guy Jodoin a teint ses cheveux en roux pour jouer Stéphane, le gérant de Marie-Lyne Joncas et Ève Côté dans la série Les Crues.

Nous avons d'ailleurs visité le plateau cette semaine et le comédien Mikhail Ahooja nous disait ceci : « Il habite chez sa mère. Il est super loser, mais lui, il pense qu'il est cool. Il est toujours habillé comme dans des films. Des fois, il est habillé comme Marty McFly, des fois comme James Bond. »

« C'est un hyper-travaillant. Il n'arrête pas », indique la réalisatrice de la série, Isabelle Garneau, à propos du comédien. « À chaque prise, il va me rajouter quelque chose. Il va venir me voir et dire : "Si je rajoute telle affaire, je pourrais peut-être faire ça comme ça". C'est comme si son personnage était en constante évolution. »

Nous avons certainement hâte de voir ce personnage roux dans Les Crues en 2026.

Guy Jodoin au Grand Bien-Cuit de Patrice L'Écuyer

1/4
Guy Jodoin au Grand Bien-Cuit de Patrice L'Écuyer
© Showbizz.net / Yan Turcotte

Mentionné dans cet article

Photo de Guy Jodoin
Guy Jodoin

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18