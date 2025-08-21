Photo : Guy Jodoin affiche une nouvelle tête sur scène à Juste pour Rire

Guy Jodoin a fait une apparition dans le Grand Bien-Cuit de Patrice L'Écuyer mercredi soir.

Après avoir présenté deux vidéos décalées qui rendaient hommage à son ami, ce dernier s'est présenté à la toute fin de la soirée, seulement pour dire : « Oh, je pensais que c'était une soirée pour Patrice Robitaille. Désolé. » Puis, il a quitté.

Cela a quand même permis aux spectateurs présents de constater sa nouvelle couleur de cheveux.

En effet, Guy Jodoin a teint ses cheveux en roux pour jouer Stéphane, le gérant de Marie-Lyne Joncas et Ève Côté dans la série Les Crues.

Nous avons d'ailleurs visité le plateau cette semaine et le comédien Mikhail Ahooja nous disait ceci : « Il habite chez sa mère. Il est super loser, mais lui, il pense qu'il est cool. Il est toujours habillé comme dans des films. Des fois, il est habillé comme Marty McFly, des fois comme James Bond. »

« C'est un hyper-travaillant. Il n'arrête pas », indique la réalisatrice de la série, Isabelle Garneau, à propos du comédien. « À chaque prise, il va me rajouter quelque chose. Il va venir me voir et dire : "Si je rajoute telle affaire, je pourrais peut-être faire ça comme ça". C'est comme si son personnage était en constante évolution. »

Nous avons certainement hâte de voir ce personnage roux dans Les Crues en 2026.