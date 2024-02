Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques s'éclate dans ce nouveau projet

C'est sans bruit que la plateforme ICI.tou.tv diffusait les premières images d'une toute nouvelle comédie, qui s'annonce un contenu de divertissement de choix. Avec comme tête d'affiche la comédienne Camille Felton et l'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, la création intitulée Belle-mère sera disponible sur l'EXTRA dès le 28 février. « C'est un duo improbable, mais qui fonctionne à merveille », disait Camille Felton, dans une entrevue récente avec Showbizz.net.

À 25 ans, Frédérique, le personnage joué par Camille Felton, rencontre Jules (Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques). Ce dernier est papa du petit Arnaud. Son coup de foudre est plus fort que sa tête, qui lui crie de fuir. Soudainement le quotidien de celle dont les passe-temps se résumaient il y a quelques mois à peine à sortir dans les bars est amené à changer drastiquement. En plus de vivre avec la présence omniprésente de l'ex de son chum (Catherine Chabot), elle doit s'acclimater à ses nouvelles responsabilités de belle-mère. Elle décide de donner une chance à sa relation et s’inscrit à un groupe de soutien pour beaux-parents, où elle rencontre Christophe et de Geneviève (Myriam Fournier), qui vivent eux aussi des difficultés dans leur rôle de beau-parent, malgré leurs réalités bien distinctes. Les trois se donnent rendez-vous à la salle de quilles et discutent de leurs enjeux et leurs victoires. Déjà, les personnages, qui ne demandent rien de plus que d'apprendre à vivre en harmonie, semblent attachants.

Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

Écrits par Francesca Gauthier, Marie-Soleil Dion et Julien Pelletier, les 8 épisodes d'une quinzaine de minutes promettent beaucoup d’ouverture, d’amusement et d’empathie.

Camille Felton, habituée des drames, abordait aussi le défi que la comédie représente à ses yeux.

On peut déjà imaginer que la mini-série fera sensation auprès des familles reconstituées!