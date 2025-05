Lundi matin, l'humoriste Philippe-Audrey Larrue Saint-Jacques était en visite sur le plateau de Salut Bonjour afin de parler de la dernière de son spectacle L'enfant du siècle à Montréal, puis de ses supplémentaires à Paris.

À la fin de l'entretien, Ève-Marie Lortie est revenue sur une entrevue un peu chaotique qu'elle avait eue avec lui il y a quelques années à Salut Bonjour. Dans un podcast, Philippe-Audrey a révélé qu'il était sous influence lors de ce tournage.

« Ce n'était pas voulu », dit-il d'abord. « Pour raconter l'histoire, c'est que j'étais très nerveux. C'est une période de ma vie très anxieuse. Globalement, ça n'a pas changé, ça. »

« C'était au début de la légalisation du cannabis. Puis là, moi, je n'avais pas fait la différence entre CBD et THC. Je pensais prendre du CBD pour dormir. Puis comme j'étais très nerveux, j'ai confondu avec THC. Normalement, c'est des gouttes. J'ai dû prendre une cuillère. Mauvais dosage. »

Il poursuit : « Je me dis, je suis là pour un bloc. Je suis capable d'être droit pour un bloc. Et c'est là que tu m'annonces, tu dis : "On passe la dernière heure ensemble." Moi, à ce moment-là, il neigeait et j'avais la face plus blanche que la neige. Puis j'avais faim parce qu'il y a des conséquences au THC. Puis là, tu as décidé de me faire passer un quiz sur moi-même. J'ai lamentablement échoué parce que moi, je n'étais plus là. »

Tout ça n'avait, évidemment, rien à voir avec l'accueil que l'équipe de Salut Bonjour lui avait réservé. « C'est mon incompétence avec la drogue, en fait », lance-t-il.

Ève-Marie Lortie enchaîne : « Moi, je me disais : "Mon Dieu, Philippe-Audrey, il n'a pas l'air de bien aller." »

« Il n'allait pas bien », ajoute-t-il.

L'humoriste se rappelle qu'il y avait des pogos sur le plateau à ce moment-là. « J'en ai profité », dit-il.

« Tu les as tous mangés », intervient Ève-Marie, en riant.

Notons que la dernière représentation de son spectacle L'enfant du siècle aura lieu au Monument-National, à Montréal, le 16 mai. Vous pouvez vous procurer des billets ici.