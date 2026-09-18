Peut-on encore espérer le retour de La vraie nature?

L'émission La vraie nature a été un vrai coup de coeur pour les téléspectateurs québécois pendant six saisons.

Au printemps 2024, Jean-Philippe Dion annonçait qu'il prenait une pause des tournages de La vraie nature pour l'été. Il indiquait alors que l'émission allait assurément revenir. Depuis, par contre, les nombreuses coupures dans le monde de la télévision nous laisse croire le contraire.

Rencontré récemment lors du lancement de la programmation 2026-2027 de TVA, nous avons questionné le producteur et animateur à savoir si l'émission pourrait être de retour à TVA : « Pas pour le moment, non ».

« Tout l'été, je me suis fait parler de La vraie nature. Les gens me reconnaissent dans la rue en me parlant de La vraie nature. C'est un show dont je suis vraiment fier, mais c'est correct aussi à un moment donné de changer. Je suis attaché, mais je ne veux pas non plus être le genre d'animateur ou de créateur qui se rattache à ses vieux succès et qui surfe là-dessus », nous confie-t-il.

Il ajoute : « La vraie nature, c'est un show que je pourrais animer à 60 ans. Ça marche. Hitster, tu n'animes peut-être pas ça à 70 ans, mais La vraie nature, oui. Je me dis qu'un jour, je vais le ressortir. »

Tous les espoirs ne sont donc pas mots, mais il faudra être patients avant de réentendre des confidences dans une grange...

En attendant, on peut dire que Jean-Philippe Dion ne chôme pas. En tant que producteur, il s'occupe - justement - de la nouveauté Hitster Québec, qui prendra la case horaire de La voix l'hiver prochain, ainsi que de plusieurs productions d'importance de TVA, dont Sucré salé et Sucré Givré, Chanteurs masqués, Indomptables et Le Tricheur.

À noter que Jean-Philippe Dion nous confiait récemment qu'il réfléchissait à la direction qu'il souhaitait que sa carrière prenne dans les prochaines années. Lisez le tout ici.