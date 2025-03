Patsy Gallant se confie sur ses problèmes de santé

La chanteuse et artiste Patsy Gallant était de passage sur le plateau du talk-show Pour une fois ce samedi, où diverses personnalités connues se sont présentées devant elle pour lui poser des questions portant tantôt sur sa vie professionnelle, tantôt personnelle.

Invitée à contribuer à l'échange, Édith Butler a souhaité aborder avec Patsy ses divers problèmes de santé, qui lui causent de vives douleurs au quotidien. Se souvenant d'avoir déjà vu « la reine du disco » pleurer de douleur après un spectacle, Édith l'a ainsi questionnée sur la façon dont elle s'y prend pour parvenir à gérer de tels maux sans pour autant sacrifier la qualité des prestations, et en arriver à ne rien laisser paraître, une fois devant le public. La principale intéressée confie :

« J'ai demandé à un médecin, peut-être que je suis folle! Comment est-ce que je peux encore faire ça? Je me demande pu pourquoi et comment. Je sais que j'aime ça et que c'est le public qui me fait survivre, qui me garde en vie. C'est le métier que j'aime qui me garde en vie. Et il y a un moment, c'est magique, on ne sait pas pourquoi, et là c'est pire que jamais, parce que je ne peux presque plus, ça n'a pas l'air de ça, je vais marcher. Pourquoi je ne peux pas avoir l'air normal comme ça tous les jours? Mais non. Je ne sens pas mon mal, on ne le sent pas. »

Malgré tout, cela n'empêche guère l'artiste de 76 ans de poursuivre les représentations de son spectacle soulignant ses sept décennies de carrière, un peu partout au Québec, avec fougue et vivacité. Vous retrouverez d'ailleurs les prochaines dates sur son site officiel, en cliquant ici.

Certainement, il s'agit de propos très touchants de la part de Patsy, qui démontre rarement sa vulnérabilité au grand jour. Des mots qui témoignent de sa grande appréciation du métier, assurant en être toujours aussi passionnée. Comment ne pas tomber sous son charme?

La semaine prochaine à Pour une fois, pour la dernière émission de la saison, ce sera au tour de Guy Mongrain d'être au coeur de la discussion, alors qu'Yves Corbeil, Marie Laberge, Brigitte Boisjoli et Paul Rivard l'intervieweront à tour de rôle.

C'est un rendez-vous à ne pas manquer le samedi 29 mars à 20 h, sur les ondes de Télé-Québec.