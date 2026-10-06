Patrick Norman vit un moment émouvant avec son «fils de coeur» après En direct de l'univers

Ce samedi, les téléspectatrices et téléspectateurs ont pu partager une soirée musicale inoubliable avec l'auteur-compositeur-interprète Patrick Norman, alors qu'il se faisait fêter par ses proches et par l'équipe de France Beaudoin à En direct de l'univers.

L'un des moments marquants de cette rencontre fut lorsque le « fils de coeur » de Patrick, Jean-Pierre, est débarqué sur le plateau, directement arrivé du Rwanda. Pendant ce temps, une chorale rwandaise interprétait le succès de Patrick, « Quand on est en amour ». Impossible de ne pas verser une larme en découvrant cette histoire et en voyant ces complices se retrouver après une quinzaine d'années de séparation.

Au lendemain des événements, alors que les retrouvailles se poursuivaient chez Patrick, le duo a de nouveau vécu un moment d'émotion, qui a ensuite été partagé sur les réseaux sociaux. Une vidéo attendrissante que vous pouvez voir en cliquant ici.

Parallèlement à cela, Patrick Norman est revenu sur son expérience sur le plateau de France Beaudoin en ces mots : « Ma chère France, toute la merveilleuse équipe d' En direct de l'univers , mes précieux amis invités et vous, mon beau et grand public,

Je me réveille ce matin le cœur encore vibrant et rempli d'une immense gratitude après la soirée magique que nous avons partagée hier. Quelle vague d'amour j'ai reçue en pleine poitrine !

À toute l'équipe de l'émission, musiciens, choristes, techniciens et artisans de l'ombre : vous êtes de grands magiciens. Merci d'avoir tricoté mes souvenirs, mes chansons et mes passions avec autant de respect et de tendresse. Vous m'avez fait voyager à travers ma propre vie avec une délicatesse qui m'a profondément touché.

À mes formidables invités, mes complices, mes amis : votre présence et vos voix m'ont bouleversé. Entendre mes airs préférés interprétés par des gens que j'aime et que j'admire tant est un cadeau que je n'oublierai jamais. Merci pour votre générosité et pour ce précieux temps que vous m'avez offert. Merci à Jean-Pierre, mon fils de cœur, d’avoir fait un si long voyage pour venir me surprendre. Merci à ma douce Nathalie Lord pour avoir soutenu l'équipe de En direct de l'univers dans la création de ce moment magique. Sa complicité dans le plus grand des secrets ont permis de rendre cette surprise à la fois parfaite et profondément touchante.

Un immense merci également au Groupe À l'infini, qui a eu la merveilleuse idée de contacter l'équipe de l'émission pour souligner mes 80 ans. Sans eux, cette soirée inoubliable n'aurait jamais eu lieu.

Et enfin, à vous, le public, qui me suivez et m'accompagnez depuis tant d'années : vos touchants messages m'ont rappelé à quel point je suis un homme choyé. C'est pour des moments de pure communion comme celui-là que je fais ce métier.

Je suis reparti avec des souvenirs gravés pour toujours dans ma mémoire et une seule envie : vous dire une fois de plus, du plus profond de mon âme, un immense MERCI.

Je vous aime »

Il n'y a pas à dire, nous sommes plusieurs à avoir été emportés par cette soirée formidable, dont le principal intéressé lui-même, à qui nous souhaitons réitérer nos meilleurs voeux pour ses 80 ans et pour une carrière riche en émotions.