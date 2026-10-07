Patrick Drolet laisse présager des jours sombres pour son personnage dans Sur le fil

Dans la nouveauté Sur le fil, chaque épisode est dédié à un personnage de cette touchante histoire écrite par Pascale Renaud-Hébert. Après avoir vu les histoires de Martin (Mickaël Gouin), Anne-Marie (Anne-Marie Cadieux) et Sandra (Ariel Charest), les prochains protagonistes à être sous la loupe seront Joseph (Hamidou Savadogo) puis Paul.

Rencontré lors du lancement de la série, le comédien Patrick Drolet a bien voulu nous donner quelques informations supplémentaires sur son personnage de Paul, un homme sympathique et attendrissant qu'on a découvert dans les précédents épisodes, mais pour lequel on sait encore peu de choses.

Pour le moment, nous avons appris qu'il s'agit d'un ancien ingénieur avec de graves problèmes de santé mentale qui l'ont conduit à l'itinérance. On sait aussi qu'il ne souhaite pas vraiment quitter le Centre Lavoie, alors qu'il est rendu à l'étape cruciale d'obtenir son propre appartement.

Voyez notre entrevue vidéo avec Patrick Drolet dans l'entête ci-dessus.

« Paul, c'est un ancien ingénieur, qui a une très grande sensibilité, très à l'écoute des autres, très à l'écoute de ce qui se passe. Paul, malheureusement, a de graves problèmes de santé mentale. Donc, la seconde qu'il ne prend pas sa médication, tout dérape », explique d'abord le comédien.

On va suivre ce qui va se passer. Ça ne regarde pas bien.

Pour l'occasion, le comédien a dû jouer des scènes assez costaudes de maladie mentale, comme il nous l'indique : « J'ai eu des flashbacks à tourner, de voir comment Paul s'est ramassé au Centre. Puis, j'en ai dans le futur aussi où ça ne va pas bien. Oui, c'est vraiment des montagnes russes. »

« Il est vraiment un personnage seul. Ça fait que souvent, je m'adresse à moi-même. C'est de jouer avec personne puis avec un groupe. Ça a été un beau défi. On était super bien avec la réalisation de Sébastien Gagné. C'est facile », conclut le comédien.

C'est dans les prochaines semaines que vous pourrez découvrir davantage de ce magnifique et complexe personnage, dans Sur le fil, les lundis à 21 h sur les ondes de Radio-Canada. L'Extra d'ICI Tou.tv offre un épisode en primeur chaque semaine.