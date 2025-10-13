Accueil
Patrice L'Écuyer, généralement très secret, parle de sa femme à la télé

« On était deux mondes totalement opposés. »

Pour une fois
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

De passage à l'émission Pour une fois, l'animateur Patrice L'Écuyer, généralement très secret sur sa vie privée, a parlé de sa femme, Judith Arsenault, avec Guy Jodoin.

« Tout faisait qu'on ne serait pas ensemble un jour. On était deux mondes totalement opposés, Judith et moi », indique d'abord Patrice.

Il a expliqué leur première rencontre : « C'était une photographe, Monique Richard, qui a dit : "Excuse-moi, je peux pas prendre la photo de ton CV, tes cheveux sont trop laites!" Elle a dit : "faut que tu te fasses couper les cheveux? [...] As-tu un coiffeur?" "Bien, visiblement, il n'est pas bon, parce que tu n'aimes pas ce que j'ai". »

« Alors, elle a appelé Judith, puis elle lui a dit : "Écoute, je vais t'envoyer un gars, ses cheveux sont tellement laites, veux-tu lui faire les cheveux?" C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, à un moment donné, on était tout le temps ensemble, puis l'autre s'en allait pour passer une fin de semaine à New York... Je vous passe les détails. »

« On s'est vraiment regardés, à un moment donné : "Bon, bien..." Tu sais, on dit toujours que la première fois, il va y avoir des étincelles, des éclairages, de la musique dans tes oreilles. Ce n'était pas ça pantoute, c'était comme : "Bon, on va le faire là, parce que, tu sais..." Et ça a été extraordinaire. [...] Alors, pourquoi c'est arrivé comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que c'est son côté terre-à-terre, son côté qui n’était pas impressionné que je fasse ce métier-là du tout. »

Ils sont ensemble depuis 25 ans et ont deux filles.

Cela fait un moment que Patrice et Judith n'ont pas foulé un tapis rouge ensemble. Voyez certaines de leurs dernières apparitions ci-dessous.

Rappelons que Patrice a aussi parlé de sa relation, qualifiée de « grande amitié amoureuse » par Micheline Lanctôt, avec Dominique Michel. Voyez ici ce qu'il a confié.

