Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Patrice L'Écuyer aborde sa relation avec Dodo et leur différence d'âge

« Si Dominique avait eu 30 ans de moins, puis toi 30 ans de plus, qu'est-ce qui serait arrivé? »

Image de l'article Patrice L'Écuyer aborde sa relation avec Dodo et leur différence d'âge
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily

Samedi, c'était au tour de Patrice L'Écuyer d'être l'invité de Pour une fois.

Micheline Lanctôt était l'une de ses intervieweuses et elle a osé aborder avec lui sa relation particulière avec Dominique Michel.

Tu en as toujours parlé comme d'une grande amitié amoureuse.

« Puis tu disais qu'elle avait 30 ans de plus que toi, puis que ça te faisait penser à ta mère, donc que ça avait empêché la chose d'aller plus loin. Ma question c'est : "T'es-tu toujours posé la question si les rôles avaient été inversés? Si Dominique avait eu 30 ans de moins, puis toi 30 ans de plus, qu'est-ce qui serait arrivé? »

Patrice répond alors du tac au tac : « Je me sentirais pédophile. »

« Décidément... », ajoute Micheline.

Il enchaîne : « Non, mais en fait, c'est que moi j'avais 30 ans, puis elle en avait 30 ans de plus que moi. Elle en avait 60, moi j'avais 30. Ce qui fait qu'elle avait l'âge de ma mère, c'est même pas une réflexion, c'était comme impensable. Ça se peut pas qu'une femme de cet âge-là ait de l'intérêt pour moi, puis c'est comme, c'est pas un choix que j'ai fait, c'est quelque chose qui n'existait pas. »

L'animateur de 65 ans précise tout de même qu'en amitié, l'âge n'a pas d'importance. Il a eu et a toujours beaucoup d'amis plus vieux que lui. « Gaston Lepage a 11 ans de plus que moi. J'ai été ami avec Dominique. Je me suis lié d'amitié avec des acteurs qui étaient beaucoup plus vieux que moi : Andrée Lachapelle, Raymond Bouchard, Rita Lafontaine. J'étais très, très, très près d'eux. »

Vous pouvez revoir l'émission de Patrice sur telequebec.tv.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.24.1 - 35756b50