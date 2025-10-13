Patrice L'Écuyer aborde sa relation avec Dodo et leur différence d'âge

Samedi, c'était au tour de Patrice L'Écuyer d'être l'invité de Pour une fois.

Micheline Lanctôt était l'une de ses intervieweuses et elle a osé aborder avec lui sa relation particulière avec Dominique Michel.

Tu en as toujours parlé comme d'une grande amitié amoureuse.

« Puis tu disais qu'elle avait 30 ans de plus que toi, puis que ça te faisait penser à ta mère, donc que ça avait empêché la chose d'aller plus loin. Ma question c'est : "T'es-tu toujours posé la question si les rôles avaient été inversés? Si Dominique avait eu 30 ans de moins, puis toi 30 ans de plus, qu'est-ce qui serait arrivé? »

Patrice répond alors du tac au tac : « Je me sentirais pédophile. »

« Décidément... », ajoute Micheline.

Il enchaîne : « Non, mais en fait, c'est que moi j'avais 30 ans, puis elle en avait 30 ans de plus que moi. Elle en avait 60, moi j'avais 30. Ce qui fait qu'elle avait l'âge de ma mère, c'est même pas une réflexion, c'était comme impensable. Ça se peut pas qu'une femme de cet âge-là ait de l'intérêt pour moi, puis c'est comme, c'est pas un choix que j'ai fait, c'est quelque chose qui n'existait pas. »

L'animateur de 65 ans précise tout de même qu'en amitié, l'âge n'a pas d'importance. Il a eu et a toujours beaucoup d'amis plus vieux que lui. « Gaston Lepage a 11 ans de plus que moi. J'ai été ami avec Dominique. Je me suis lié d'amitié avec des acteurs qui étaient beaucoup plus vieux que moi : Andrée Lachapelle, Raymond Bouchard, Rita Lafontaine. J'étais très, très, très près d'eux. »

