Patrice L'Écuyer bluffe tout le monde à Chanteurs masqués : « Je ne pensais jamais faire trois émissions »

Patrice L'Écuyer a réussi à bluffer tout le monde à Chanteurs masqués. Sous les traits de Lady Lévrier, il a démontré des talents insoupçonnés de chanteur d'opéra.

Les juges-enquêteurs croyaient, pour la plupart, que c'était Jean-François Guevremont, alias Rita Baga, qui se cachait dans le costume.

« Moi, j'étais certain qu'à la première émission, ils allaient comprendre que c'était un gars et trouveraient ensuite rapidement que c'était moi », indique l'animateur.

« Une des choses que nous n'avons pas vues au montage, c'est que, lors de ma première performance, alors que je faisais un extrait de "La Flûte enchantée", il y a quelqu'un qui a dit : "c'est peut-être un gars avec une voix de tête" et Véronic DiCaire a dit : "un gars qui irait dans des notes hautes comme ça, ce n'est pas impossible, mais ça me surprendrait beaucoup". Je pense que c'est ça qui a envoyé tout le monde sur la mauvaise piste », nous raconte-t-il.

Je m'attendais vraiment à faire juste une apparition. Je ne pensais pas faire trois émissions.

Celui qui s'est fait courtiser par TVA chaque saison pour participer à Chanteurs masqués a trouvé les déplacements dans le costume assez ardu. « On voulait mettre le personnage exagérément grand pour qu'on ne pense pas à moi, mais ce n'était pas simple parce que sa tête était par-dessus ma vraie tête. Donc, dès que tu fais un mouvement brusque, la tête partait d'un côté et je ne voyais plus rien. J'ai passé plusieurs heures sur les chorégraphies pour les apprendre par coeur. À la fin, je les faisais les yeux fermés parce que je me disais que ça allait être à peu près l'équivalent. »

Patrice L'Écuyer se dit impressionné par le talent des quatre juges-enquêteurs. « Ils sont tellement forts, sont tellement bons. La force de ce show-là, c'est que les gens à la maison peuvent tenter eux aussi de deviner qui se cache dans le costume. Tu as même plus de chance que les enquêteurs parce que tu peux reculer l'émission ou aller la revoir sur le web. »

