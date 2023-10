Chanteurs masqués : Voici les hypothèses des fans sur l'identité de L'amoureuse... et son amoureux

Dimanche, TVA a surpris les téléspectateurs en faisant entrer un nouveau protagoniste.

En effet, l'Amoureuse a été retrouvée sur scène par son Amoureux, et ils ont entonné ensemble « Hello » d'Adele.

Les précédentes prédictions des enquêteurs ont été déchirées, et ils ont été invités à en rédiger de nouvelles, mais cette fois pour le duo.

Sur les réseaux sociaux, les fans ont émis leurs hypothèses. Les plus populaires sont les suivantes :

De notre côté, on croit vraiment entendre Élyse Marquis du côté féminin, mais avec qui pourrait-elle jouer à l'Amoureuse? Joël Legendre qu'elle a fréquenté à un très jeune âge? Vu l'aspect éraillé de la voix de l'homme, on irait peut-être plus vers le père de sa fille, le chanteur Marc Déry. À suivre!

Chose certaine, nous apprécions les revirements offerts par la production de Chanteurs masqués. Espérons qu'elle nous réserve d'autres surprises d'ici la fin...

