Pascale souhaite rectifier un point à Big Brother Célébrités qui n'a pas été montré

Ce dimanche à Big Brother Célébrités, au terme d'un épisode exceptionnel à la sauce slashers des années 90, nous avons assisté à l'éviction crève-coeur du duo « Ça pue », composé de William Cloutier et Pascale Marineau. Au lendemain de ce revirement de situation coup de poing, qui a causé une vague d'indignation sans précédent chez les adeptes de la téléréalité, nous nous sommes entretenus avec Pascale Marineau, qui souhaitait absolument rectifier un point concernant son jeu de la dernière semaine.

En effet, dans le dernier segment de son parcours, nous avons vu Pascale faire face à Mona en prolongeant un mensonge qui avait tristement été dévoilé quelques jours plus tôt par Citron, celui de la clé noire des schémas, qu'elle avait perdue après une incartade nocturne de Normand. On a alors vu Mona et Pascale multiplier les sous-entendus voulant qu'elles n'aimaient pas se faire mentir, ce qui apparaissait en défaveur de Pascale. Pourtant, la véritable histoire est tout autre...

Dans le cadre de notre entrevue réalisée avec Pascale après son éviction, celle-ci a tenu à mettre les pendules à l'heure concernant cette situation, qui n'a pas entièrement été présentée aux téléspectateurs. Un choix de la production qui a complètement changé le narratif de la situation, selon elle. Elle nous dit d'emblée : « Je ne regrette aucune décision que j'ai prise dans ce jeu. Je ferais la même chose, dont le mensonge de la clé. Je le referais demain matin. »

Devant notre stupéfaction, elle s'explique : « C'est parce qu'il manque de l'information. C'est là que je suis contente d'avoir un petit peu de tribune pour ça. Il faut comprendre que quand le collier du Coup d'État a été dérobé, toute la maison s'entendait pour mettre en backdoor Will et moi pour un bloc final. Et nous, on a eu une très, très longue conversation avec Mona dans laquelle s'est conclue une entente, une alliance forte de six, qui était trois duos : Chris et Oussama, Gab et Mona, William et moi. Ça s'appelait « Le croco et l'oiseau ». C'était solide. Et moi, j'ai fait le tour, j'ai parlé à Christophe, tout le monde était comme oui, oui, oui. Mais ensuite arrive le challenge du patron hors de question où on se lance des verres d'eau. Et Oussama m'élimine avant d'éliminer Normand, Félix qui a eu l'immunité, Marie-Ève et même Kate. Donc moi, à ce moment-là, ça me met la puce à l'oreille que ce n'est pas si solide que je le croyais. Entre-temps, on me dit que oui, oui, Mona se propose comme pion, mais dans le fond, elle travaille quand même de côté pour un backdoor sur Will parce que ce qu'elle veut, c'est les infos de ma clé et elle ne sent pas le besoin d'avoir Will. Et j'apprends par Kate que Mona a promis le même top six à Kate et Citron en nous remplaçant par Kate et Citron. Alors moi, quand je lui dis "je n'ai pas envie de me faire prendre pour une conne", c'est parce que j'ai toutes ces infos-là. »

Voilà qui nous permet de comprendre un peu mieux le jeu risqué de Pascale dans ce moment plus hasardeux du jeu.

Donc moi, ma seule arme que j'ai contre Mona à ce moment-là, c'est que je sais qu'elle veut tirer profit de ma clé. Je n'ai pas le choix de dire que je l'ai encore.

Elle poursuit : « C'est ça le jeu de la négociation. Je vais tenter le tout pour le tout en disant que j'ai fait une panne, que j'ai des nouvelles infos et que je ne vais pas les partager, si son intention c'est de faire un backdoor sur Will. Est-ce que je l'ai fait de la bonne façon? Non. Mais est-ce que je pense que c'était ma seule option à ce moment-là? Pas mal, parce que je savais qu'elle travaillait très, très, très fort pour ça, sur Will. »

On dirait que j'ai inventé un mensonge pour inventer un mensonge, mais non, ça part d'un événement marquant qui est le challenge.

Elle conclut cette histoire ainsi : « Je trouvais que c'était comme important quand même de dire que ça ne part pas de nulle part, mais après, est-ce que ça a été bien amené? Est-ce que j'étais dans le bon état émotif pour le faire? Non. Et c'est ça que je changerais. C'est que j'étais habitée par une déception que le plan auquel j'ai cru, finalement, c'était de la brume. Puis que je m'étais fait jouer par Mona. Donc, c'était mon orgueil à ce moment-là. Et c'est ça mon plus grand apprentissage, entre autres, dans la saison. C'est que dès que je tombais dans l'impression de me faire jouer, les sentiments d'être un peu prise pour une niaiseuse, mon émotivité me faisait jouer de façon impulsive. »

C'est donc avec tristesse que nous avons vu ces deux formidables joueurs quitter la même journée, au grand dam de plusieurs téléspectateurs qui les imaginaient déjà en finale. Pascale Marineau retourne donc à son balado, Golden Top G, qu'elle anime en compagnie de Magali Saint-Vincent. On la retrouve aussi en première partie du nouveau one-woman-show de Liliane Blanco-Binette, intitulé Toréador. Enfin, elle nous promet que le duo « Ça pue » sera réuni, sous une forme ou une autre, dans les prochains mois. C'est à suivre!

Big Brother Célébrités se poursuit du dimanche au jeudi sur les ondes de Noovo.