Pascale De Blois réagit aux commentaires des internautes suite à son passage à Big Brother Célébrités

Dimanche dernier, c'est deux célébrités qui ont dû quitter l'aventure Big Brother Célébrités. La première a été Pascale De Blois.

Comme le montage nous montrait le jeu de la jeune influenceuse comme plutôt « agressif », comme elle le dit si bien, les internautes n'ont pas tous été doux envers elle sur les réseaux sociaux. Heureusement, Pascale ne s'en fait pas trop avec ça.

« Je suis tellement supportée par ma famille, mes amis, même mon fan base est super fidèle. Ils ont écouté les émissions, ils étaient fiers de moi, donc ça, ça fait du bien. C'est sûr qu'il y a toujours le groupe de matantes sur Facebook qui sont moins contentes de mon passage et la semaine prochaine, ils vont être moins contentes du passage de quelqu'un d'autre, ça change à chaque semaine, mais ce n'est pas vraiment le créneau que je voulais aller chercher en faisant l'émission. Je suis restée fidèle à moi-même et les gens qui me connaissent et qui me suivent savent déjà que je ressemble à ça, donc ce n'était pas vraiment une surprise pour eux. »

Elle ajoute :

C'est sûr que ça fait un petit quelque chose [les commentaires négatifs], mais ce sont les mêmes qui font des remarques à chaque jour sur Marie-Mai et pour moi, Marie-Mai, c'est une déesse, donc s'ils peuvent s'en prendre à Marie-Mai, ils peuvent s'en prendre à tout le monde...

La jeune femme de 19 ans avoue que son image était une préoccupation lorsqu'elle a passé la porte de la maison de Big Brother. « Je sais que je suis une personne très émotive, très colorée, donc j'avais un peu peur de ce que les gens allaient penser de moi, mais j'ai fini par me dire que, quand je regarde un show, ce sont des gens comme ça que j'aime regarder, ce sont des gens comme ça que je me rappelle, donc je me suis dit : je vais être moi-même et ça donnera ce que ça donnera. Mais c'est tellement difficile de cacher sa vraie nature dans un jeu comme ça que c'était vraiment mieux que je me donne le GO et que je pense à autre chose qu'à de quoi j'avais l'air. »

Pascale indique qu'elle aurait aimé qu'on voit davantage dans les émissions comment elle a passé sa dernière semaine dans la maison. « Il y a eu beaucoup d'emphase sur l'altercation que j'ai eue avec Fred, mais dans les faits, j'ai eu beaucoup de fun. Je me suis amusée avec les gens. Il y a des gens qui vont rester mes amis. J'avais un lien très fort avec Pat et Charles, même avec Jean, Ève, j'avais tellement de fun. Érika aussi me faisait beaucoup rire. Donc, j'ai vraiment passé des super moments et j'aurais aimé qu'on les voit plus, mais c'est comprenable parce que ce n'est pas "la game". »

Je trouve que j'avais peut-être l'air d'être la risée de la maison, mais vraiment, je m'entendais bien avec tout le monde.

Patsy, la deuxième évincée de cette soirée sans pitié, et Pascale, ont eu la chance d'écouter les émissions ensembles. « Les deux nous n'étions pas des gens qui jouaient contre. On m'entend souvent dire que je veux la mettre sur le bloc, mais on n'entend pas que je veux la mettre sur le bloc pour faire partir Dave et non Patsy. Pour que Dave pense que la vraie cible, c'est Patsy », indique Pascale.

La chanteuse de son côté a aussi beaucoup apprécié ses moments passés en compagnie de l'influenceuse. « On a eu du fun! Elle m'a fait faire mon premier TikTok à vie. Je me suis fait une nouvelle amie. Quand on pense que c'est elle qu'on voulait évincer... ».

Personne, pas même elles, n'aurait pensé que l'aventure Big Brother de Pascale et de Patsy se terminerait en même temps et qu'elles formeraient un duo aussi attachant! Longue vie à cette amitié!