Pas de tapis rouge traditionnel pour la nouvelle saison d'OD : voici pourquoi

Cette année, Occupation Double ne débutera pas avec le traditionnel tapis rouge. Ce sera tout de même une soirée de « gala », nous informe Alicia Moffet, mais les balises de l'évènement - qu'on appelle désormais « la grande première » - ont été révisées.

L'objectif, cette année, c'est qu'il y ait des connexions, des rapprochements. Que les candidats apprennent à se connaître plus vite, qu'ils aient le temps de tous se voir rapidement.

Il y avait aussi une volonté de la production que la formule soit moins « solennelle », nous explique la coanimatrice.

Il faut aussi savoir que le tournage de cette « grande première » d'une heure trente aura lieu sur « trois jours, dans trois lieux différents », poursuit Fred Robichaud. « Tout ça pour miser sur de belles connexions », ajoute-t-il, en précisant que Maripier Morin participera l'émission.

Fred et Alicia s'envolent en direction de l'île de Chypre, dans l’est de la mer Méditerranée, le mardi soir 12 août à 18 h.

Ils n'ont toujours pas eu la chance de rencontrer les candidats, mais ils les verront pour la première fois mardi mardi, juste avant leur départ, pour notamment « fouiller dans leurs valises », précise Alicia.

Même s'ils ne leur ont pas encore parlé, les animateurs confirment qu'il y a beaucoup de têtes fortes au sein de ce groupe de 18 célibataires.

« On a vraiment des belles personnalités. On mise sur des connexions aussi rapides. Je pense qu'on a un casting assez fort en termes de gens qui veulent brasser les cartes. Cette année, on a beaucoup mis l'emphase au moment des auditions sur : on veut des gens qui veulent "jouer". Puis ça a attiré un certain casting, justement, de gens qui sont prêts à frencher plus qu'une personne, puis papillonner. »

« Je pense que les gens vont aimer OD cette année », insiste Fred.

La grande première d'OD Chypre sera diffusée le 7 septembre à 18 h 30 sur les ondes de Noovo et Noovo.ca. Celle-ci sera suivie par OD Extra, qui montrera les coulisses de ce soir de gala revampé.

