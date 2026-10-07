Oubliez Lizzie Borden, c'est ELLE la psychopathe à découvrir sur Netflix

Alors que l'automne est bien installé et que nous sommes de plus en plus enclins à nous emmitoufler au salon pour regarder de bonnes séries, les suggestions ne manquent pas. Évidemment, nous allons toujours vous conseiller de vous tourner d'abord vers nos formidables productions québécoises (voici une suggestion juste ici), mais une série de Netflix a aussi attiré notre attention.

À l'approche de l'Halloween, alors que les contenus de type « épouvante » sont particulièrement populaires, la plateforme Netflix propose une nouveauté qui est à la fois une série historique, une saga familiale et une création qui glace le sang, dans laquelle on fait la rencontre d'une femme pour le moins inquiétante.

East of Eden, une série en sept chapitres créée par Zoe Kazan, est l'adaptation du roman culte de l'auteur américain John Steinbeck, paru en 1952. On y suit, sur plusieurs décennies, l'histoire de deux frères et leur descendance, tout en s'intéressant à un personnage féminin, celui de Cathy Ames, qui a tout d'une vraie psychopathe. Une première adaptation avait été faite de ce classique en 1955, dans un film éponyme mettant en vedette James Dean.

Les premières images de la série marquent l'esprit. Une femme meurtrie et ensanglantée fait son chemin en gémissant dans les hautes herbes, jusqu'à la porte d'une maison où deux frères vont l'accueillir et la soigner. L'un d'eux s'entiche d'elle tandis que l'autre demeure méfiant. Qui est-elle vraiment? Le ton est donné.

Dès lors, vous ferez la connaissance de ce personnage féminin complexe et fascinant, partagé entre sa haine du comportement des hommes et son désir incandescent de liberté totale, au détriment des autres. Dans ce rôle, la comédienne Florence Pugh joue la sociopathe avec beaucoup de crédibilité et s'avère pour le moins magnétique. Impossible de ne pas scruter la moindre de ses réactions alors qu'elle se transforme d'une ingénue à une démente sans émotion, capable des pires crimes, en un claquement de doigts. (Le texte se poursuit plus bas.)