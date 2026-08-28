« Orgie de frenchs », baisers à trois et striptease à Temptations Under the Sun

Les épisodes 7 et 8 de la téléréalité Temptations Under the Sun : Cyprus débarquent sur Crave dès vendredi soir, à 21 h.

L'émission est la première saison de la version canadienne-anglaise d'OD Tentations au soleil.

Dans cette adaptation anglophone, la production a déniché des jeunes célibataires à travers le pays pour se livrer au jeu de la séduction.

« Il y avait beaucoup de jeunes que ça intéressait puis qu'ils ne trouvaient pas vraiment le chaussure à leurs pieds, puisque, à part Farming for Love, il n'y a pas beaucoup de choses de dating qui s'adressent à eux au pays. Le bassin était donc vraiment grand, puis ils étaient vraiment prêts à tout. Ils étaient décomplexés, le côté séduction les appelait beaucoup. Quand on leur expliquait un peu le show, puis qu'on leur disait : "ce n'est pas nécessairement ici que tu vas trouver l'amour de ta vie, mais tu es là pour séduire", ça allait vraiment les chercher. On avait le casting parfait pour pousser le show un petit peu plus loin encore de ce qu'on fait ici au Québec », explique la productrice au contenu, Sabrina Roy, à Showbizz.net.

Cette demande d'être plus sexy et audacieux venait directement du service de vidéo sur demande. « La commande de Crave Canada était claire, c'était : "on aime beaucoup votre format, mais on le veut encore plus spicy, avec plus de drama". Ce à quoi on a fait : "oui oui, pas de problème. On est capable de faire ça!" Finalement, le casting était vraiment extraordinaire pour ça. »

Il faut dire que, effectivement, la proposition ne manque pas d'épices. « On a un jeu qui s'est terminé en orgie de frenchs. On a eu des frenchs à trois. On a eu des stripteases parce qu'on a notre propre Magic Mattie, qui est vraiment un Magic Mike, qui danse dans la vie. On leur a donné des lits doubles, contrairement à la version franco. Les défis aussi, on est allé une coche plus loin. Fait que non, je te dirais qu'on a été heureux et chanceux de pouvoir vraiment montrer ce casting-là dans toute sa splendeur et son excentricité. »

Certains participants proviennent de téléréalités (notamment issus de Too Hot to Handle, The Challenge, puis de chez nous : Occupation Double et L'île de l'amour), alors que d'autres ont été recrutés via les réseaux sociaux ou à partir d'un appel de casting.

LA perle de cette saison, selon la productrice (et nous approuvons complètement), c'est Alexus. « On a une super star qui est née, selon moi. Elle fait vraiment réagir beaucoup. Elle vivait à Winnipeg, bien cachée. Une personnalité comme ça, aussi télégénique, cachée à Winnipeg, c'est quand même du bonbon pour nous. C'est un personnage extraordinaire de télé. Elle est allumée, elle est super intelligente. Elle se fait appeler la Mastermind Manipulator par tout le monde parce qu'elle joue sur huit tableaux en même temps. »

On a rarement vu une joueuse de ce calibre-là dans notre télé québécoise. On pourrait la voir faire The Traitors Canada. Elle est extraordinaire.

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