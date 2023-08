On sait maintenant qui seront les juges de l'édition québécoise de MasterChef

Après avoir connu un succès monstre partout dans le monde, c'est au tour du Québec d'adapter le célèbre concept de MasterChef.

L'émission de cuisine rassemblera un ensemble de candidats passionnés de cuisine, mais qui, attention, ne sont pas des professionnels de la restauration. À gagner? Un grand prix de 50 000$ et un prestigieux trophée Masterchef. Les passionnés tenteront donc par tous les moyens d'impressionner les juges à travers une variété de plats, dans l'espoir de remporter le gourmand honneur.

Ce jury, il sera composé de deux personnalités talentueuses et acclamées du public.

Au printemps dernier, le professionnel du sirop d'érable, Martin Picard, a dit au revoir à Un chef à la cabane, son émission qui célébrait sa 11e saison. Les téléspectateurs ne se seront pas ennuyés trop longtemps de l'attachant chef de renommée internationale, comme il sera cette fois à la barre de MasterChef pour les 52 épisodes de la saison.

Comme ce dernier avait été juge et mentor dans Chefs de bois sur VRAI, on peut se faire une idée du type de juge dont il s'agira: un expert qui ne passe pas par quatre chemins pour donner ses impressions, mais qui apprécie l'audace et la persévérance.