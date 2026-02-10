On pense savoir à quoi servira la clé dans la glace à Big Brother Célébrités

Un nouveau challenge s'amène à Big Brother Célébrités et celui-ci risque d'être plutôt frisquet. Ce lundi, en guise de prémisse pour l'épisode de mardi, on a vu le fameux bloc de glace contenant une clé faire son apparition sur la terrasse. Il n'en fallait pas plus pour semer le chaos!

Il s'agit évidemment d'un jeu bien connu de la téléréalité, qui nous a d'ailleurs offert des images mémorables au fil des précédentes saisons. Nous avons en ce sens une pensée pour Martin Vachon qui avait tout donné pour remporter ce challenge.

On comprend que les joueurs devront faire équipe pour ce nouveau défi, qui leur permettra d'obtenir la nouvelle clé. Quelle est son utilité? On pense avoir une petite idée! 💡

En analysant le schéma ci-dessous, apparu grâce à Pascale avant qu'elle perde sa clé, on comprend qu'il n'y aurait que la clé « 2e vie » qui n'a pas encore été donnée. Décortiquons un peu ce schéma, si vous le voulez bien. (Le texte se poursuit plus bas)