On pense savoir à quoi servira la clé dans la glace à Big Brother Célébrités

Un nouveau challenge s'amène à Big Brother Célébrités et celui-ci risque d'être plutôt frisquet. Ce lundi, en guise de prémisse pour l'épisode de mardi, on a vu le fameux bloc de glace contenant une clé faire son apparition sur la terrasse. Il n'en fallait pas plus pour semer le chaos!
Il s'agit évidemment d'un jeu bien connu de la téléréalité, qui nous a d'ailleurs offert des images mémorables au fil des précédentes saisons. Nous avons en ce sens une pensée pour Martin Vachon qui avait tout donné pour remporter ce challenge.
On comprend que les joueurs devront faire équipe pour ce nouveau défi, qui leur permettra d'obtenir la nouvelle clé. Quelle est son utilité? On pense avoir une petite idée! 💡
En analysant le schéma ci-dessous, apparu grâce à Pascale avant qu'elle perde sa clé, on comprend qu'il n'y aurait que la clé « 2e vie » qui n'a pas encore été donnée. Décortiquons un peu ce schéma, si vous le voulez bien. (Le texte se poursuit plus bas)
- Les clés des chambres ont toutes été attribuées.
- La clé du schéma a été trouvée puis perdue par Pascale. Merci à Normand qui avait envie d'une petite marche nocturne.
- La clé « Capitaine » pourrait être celle que les joueurs trouvent dans la chambre du patron, mais un doute subsiste à cet effet.
- La clé « barricade » est en possession de Félix. Il peut l'utiliser pour se protéger ainsi qu'un autre joueur, avant une mise en danger.
- Le Coup d'État a été joué par Mona dimanche, nous offrant un épisode fort excitant.
Il ne reste donc que la clé « 2e vie » qui pourrait bien être celle qui se trouve dans la glace sur la terrasse. Se pourrait-il que cette clé ait le pouvoir incroyable de garder un joueur dans le jeu, même après son éviction? Si c'est le cas, celle-ci risque de donner bien des maux de tête aux joueurs.
Que pensez-vous de notre hypothèse?
C'est à suivre ce mardi à 19 h 30 sur les ondes de Noovo.