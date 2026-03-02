Olympe répond aux critiques qui lui ont été adressées par les fans de La voix

Dimanche, Olympe a affronté en Duel Charlotte Lafortune à La voix.

Son coach, Corneille, a décidé de poursuivre l'aventure avec celle-ci.

Au lendemain de son départ de l'émission, il a écrit un message sur ses réseaux sociaux pour faire quelques remerciements.

« Je ne suis pas du genre à pleurer facilement, mais cette aventure La voix m’aura fait verser plus de larmes que j’aurai pu en verser dans ma vie entière. [...] J’ai eu la chance de passer trois auditions à l’aveugle dans ma vie, celle de la voix était la dernière ».

Effectivement, Olympe - Joffrey Boulanger de son vrai nom - a participé à la deuxième saison de The Voice, la plus belle voix, puis à The Voice All Stars en 2021. Il a une belle carrière musicale de l'autre côté de l'Atlantique avec pas moins de six albums à son actif.

Comme c'est souvent le cas avec La voix, les téléspectateurs ont critiqué le fait qu'il avait déjà de l'expérience et une carrière dans le domaine et que sa position représentait une injustice face à son adversaire débutante.

Il répond ceci : « Certains m'ont reproché d’avoir déjà de l’expérience. J’aimerais juste dire que la voix se façonne avec le temps et le travail. J’ai beaucoup travaillé pour pouvoir apprivoiser ma voix, car elle est toute ma vie et je suis fier d'avoir pu la faire entendre au Québec. »

La voix est diffusée les dimanches soirs à 19 h 30 sur les ondes de TVA.