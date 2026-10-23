Olivier Loubry aborde des scènes délicates à tourner dans Indéfendable

Hier, nous avons tous été ébranlés par l'épisode d'Indéfendable, plus précisément par cette scène plutôt délicate entre Stéphane Jean (Alexandre L'Heureux) et son codétenu surnommé Fichaud (Olivier Loubry), qui on se souvient, s'était d'abord porté à la défense du concierge maintenant accusé de deux meurtres.

Rencontré mardi, lors de la première médiatique du nouveau spectacle de Guy Nantel, Olivier Loubry nous a parlé de sa présence dans la série. « Je vois beaucoup passer sur les réseaux sociaux là : "Y'est-tu fin? Y'est-tu pas fin? " Fait qu'évidemment, je ne te donnerai pas la réponse. » On comprend pourquoi il voulait préserver l'effet de surprise, mais on le sait maintenant : Fichaud n'est pas très aimable, quand on pense à ce qu'il pourrait faire subir à Stéphane. L'épisode de jeudi nous faisait comprendre que Stéphane pourrait être victime d'agression sexuelle.

À propos de la délicatesse des scènes à tourner, il nous a confié ceci : « C'est que c'est Alexandre L'Heureux, qui est un grand ami à moi. On avait des scènes vraiment... intimes. »

On était contents comme d'être ensemble, pis d'être dans une zone de confiance.

Le comédien avouait qu'il y avait une part de défi, quand on se fait offrir un personnage comme celui-ci. « C'est d'arriver à faire aimer un personnage qui, sur papier, n'a pas grand-chose pour être aimable. C'est d'arriver à le rendre attachant, qu'on soit empathique, peut-être, un peu. Peut-être pas, mais de rendre ça touchant, en fait. »

Ce rôle, Olivier l'a reçu comme un cadeau. « Pas d'audition, rien. Ça te tente-tu? Viens-t'en. Ça aussi, c'est comme une belle marque de confiance. Après toutes ces années, là. »

Le comédien a grandement apprécié l'équipe avec qui il a travaillé sur le plateau qui l'a aussi très bien accueilli. « De façon exemplaire, touchante, une équipe accueillante, pour vrai, qui roule sur une quotidienne. J'aime ça, ce rythme-là. »

C'est du gros, gros bonheur. Sincère. Vraiment.

Pour voir la suite des péripéties entourant son personnage, la quotidienne Indéfendable est diffusée du lundi au jeudi à 19 h sur les ondes de TVA et en rattrapage sur TVA+ et illico+.