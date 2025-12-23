OD Tentations au soleil : Une candidate brise les règles et la production doit intervenir

Lundi, les épisodes 5 et 6 d'OD Tentations au soleil ont été déposés sur Crave.

Dès le début du nouvel épisode, on peut voir Alexandra murmurer à l'oreille de Jade qu'elle a l'intention de s'enfuir pour aller embrasser son homme. Elle venait d'apprendre que de nouvelles filles feraient leur entrée dans l'aventure et que l'une d'entre elles aurait la chance de faire une activité avec son chéri.

Alors que les autres filles l'encourageaient à ne pas partir, celle-ci a toute de même pris la poudre d'escampette et rejoint la maison des garçons à la course, suivie par des membres de la production.

Elle a eu droit à des remontrances à son retour en lieu sûr. « On ne fait pas ça! Vous ne connaissez pas personne ici de l'extérieur, vous n'avez pas vos cells, c'est pour votre sécurité qu'on fait ça! Ça, c'est votre environnement, on reste ici, ok?! », a indiqué la recherchiste Yasmine Zaki au groupe, sous le choc du geste impulsif de leur copine.

« Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? », a lancé Koralie-Maya à Alexandra, une fois le calme revenu.

« Elle n'a pas pensé », a répliqué Jennifer.

« C'est ça », a conclu Alexandra, repentante.

Évidemment, cette situation a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Alexandra (et son alter ego Tatïana) ne laisse personne indifférent.

« Elle est vraiment trop drôle 😂😂 »

« Pauvre Antoine pris avec une fille de même 🤣🤣 »

« Elle fait clairement un show pis est drôle en maudit 🤣🤣🤣🤣 »

« C’était tellement excellent !!!! 🤣🤣🤣🤣 »

« Méchant redflag cette fille là 😅 »

« Pense qu’elle est en amour la belle Alexandra comportement totalement légitime j’aurais fait pareil !!! »

« Elle a bcp confiance en elle, bcp d'audace malgré son 2e personnage...c particulier! A veut gagner la fille. A fait le show! »

Maripier Morin nous confiait d'ailleurs avoir eu un énorme coup de coeur pour cette candidate imprévisible. Voyez ce qu'elle nous disait ici.

Notons que le couple gagnant sera élu lors du dernier épisode (le huitième), qui sera disponible dès lundi prochain, le 29 décembre, sur Crave. Il remportera pas moins de 25 000 $ en argent.