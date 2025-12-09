Les deux premiers épisodes de la deuxième saison d'OD Tentations au soleil ont été déposés sur la plateforme Crave lundi soir.

Nous nous sommes entretenus avec Maripier Morin, qui nous promet une saison « encore plus punchée que l'année passée ».

« Le montage est tellement dynamique. On a eu un peu plus de temps pour tourner cette année et ça paraît, je trouve, au niveau de l'image. C'est plus léché. Avec la méga plateforme pour les défis, je trouve que ça donne un standing. C'est visuellement plus attrayant et je suis pas mal fière », indique l'animatrice.

Elle nous parle d'un défi qui l'a particulièrement marquée.

Le BDSM, c'est comme "buckled up". Il y a même une scène qu'on a été obligé de couper au montage parce qu'elle était trop wild. J'ai appelé le producteur au contenu et j'ai fait : "je pense que je ne l'assume pas".

Elle ajoute : « Je n'ai pas le droit de t'en dire plus. Je pense que c'est de dire à quel point les candidats sont willing et qu'ils vont loin. Mais ce challenge-là, rire, mais rire. Chaque candidate élevait la barre par rapport à l'autre d'avant. C'est chaud bouillant, bouillant, bouillant! »

Parmi tous les célibataires qui participent à cette 2e saison, la personne qui l'a le plus étonnée a été Alexandra.

« Elle est dure à détrôner parce qu'elle a vraiment une belle folie. Elle est venue s'amuser. On voit qu'elle est arrivée avec un mindset. Finalement, elle rencontre Antoine rapidement, qui est le fils de Messmer. Puis là, on a l'impression que son plan de match change. Sauf qu'Alexandra, dans les défis, je te le dis : vous n’êtes pas prêts! Parce qu'Alex, elle a comme un alter ego qui s'appelle Tatiana, qui est une secrétaire médicale. Quand Tatiana embarque, Alexandra, elle n'a plus de contrôle sur rien. C'est une compétitive. Elle n'a pas de limites. Elle est drôle. Elle s'est investie. Il n'y a aucun tabou avec elle. Elle nous donne un christy de bon show. »

On retrouve plusieurs candidats d'OD Chypre au générique de cette nouvelle saison. La sélection des participants s'est faite de façon assez organique. « C'était à ceux qui voulaient bien venir jouer avec nous », nous dit-elle. « Il y en avait aussi qui avaient peut-être besoin d'une petite rédemption. Je pense à Johanie et Marie-May, qui n'ont peut-être pas eu les aventures qu'elles souhaitaient avoir cette année à OD. Même chose pour Elijah. »

Maripier aurait bien aimé que Béatrice soit de la partie. « Au moment où on a tourné, Béatrice et Sébastien étaient déjà dans la maison des exclus, mais pour eux, c'était une évidence qu'ils n'allaient pas faire Tentations, parce qu'ils étaient amoureux. »

L'animatrice a aussi fait des pieds et des mains pour convaincre Kevin de se joindre à l'aventure. « À un moment donné, j'ai dit peut-être qu'il faudrait que je lève le pied du gaz. Il va peut-être commencer à me trouver gossante, voire harcelante. Parce que pour moi, Kevin, c'est l'apothéose du candidat d'OD. C'est un gars qui comprend la caméra, qui comprend le jeu, qui a un niveau d'humour aussi, qui a une grande intelligence, et qui est un vrai joueur. On l'a vu avec Big Brother, il aime ça jouer, il comprend la stratégie. En même temps, c'est vraiment un beau gars. Je trouve qu'il y a des gens comme ça, qui ont un magnétisme, qui ont un charisme, et que tu as envie de les regarder vivre. »

Les épisodes 3 et 4 d'OD Tentations au soleil seront déposés sur Crave lundi prochain.