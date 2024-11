OD Tentation au soleil : Une candidate vole la vedette dans la bande-annonce

La bande-annonce d'OD tentations au soleil a été dévoilée cette semaine.

Celle-ci s'avère on ne peut plus prometteuse alors que la séduction et les rapprochements seront assurément au rendez-vous.

En effet, pour remporter le grand prix de 25 000 $, les participants devront tester leurs affinités par des jeux sensuels et des activités aguichantes. Oui, ça ressemble à L'île de l'amour, mais ça s'apparente aussi beaucoup à Perfect Match de Netflix, où d'anciens participants de différentes téléréalités tentent de prouver leur compatibilité.

Dans la bande-annonce, c'est Jennifer d'OD Afrique du Sud (qui est passée de blonde à brune depuis la dernière fois que nous l'avons vue à la télé) qui s'illustre le plus. Elle se rapproche, entre autres, de Mathieu d'OD Andalousie grâce à... de la crème fouettée. D'ailleurs, ses collègues n'hésitent pas à mentionner qu'elle a « une longueur d'avance » en matière de séduction. Voyez la bande-annonce au bas de l'article.

On se rappellera que, dans sa saison d'Occupation Double, Jennifer avait eu des rapprochements avec LP et Kevin.

Mentionnons que la plupart des commentaires des internautes sur cette nouvelle mouture d'OD concernent sa stratégie de diffusion. En effet, la saison sera présentée sur Crave, une plateforme payante, plutôt que sur Noovo, comme Occupation Double.

« J'ai suivi les 18 saisons d'OD, pour la première fois je pourrai pas l'écouter. Pas vrai que je vais payer Crave juste pour voir OD. Ça coûte assez cher de télé comme ça. »

« Sur Crave … n’importe quoi »

« My God, ça a dont ben l’air 100 fois meilleur que OD normal !!! 😵😵😵 Pourquoi juste sur Crave? 😭😭😭😭 »

« Ben pourquoiiii juste sur crave bout dviarge »

Un abonnement à Crave coûte 22,00 $ par mois. Pour le vendredi fou, il y a actuellement une promotion de 40% sur l'abonnement annuel...

Les deux premiers épisodes seront disponibles sur Crave dès le 2 décembre. Un épisode sera ensuite déposé chaque semaine pendant sept semaines, pour un total de huit épisodes.