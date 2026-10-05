OD Panama : Qui reviendra dans l'aventure? Voici notre hypothèse

Dimanche, à OD Panama, nous avons vécu l'une des éliminations les plus inattendues et les plus spectaculaires de toute l'histoire d'Occupation Double.

Sabrina et Jacob, deux candidats qui avaient tous deux des intérêts amoureux dans l'aventure, ont été éliminés aux dépens d'autres participants qui n'en avaient pas. Le fait que de nouveaux célibataires aient été annoncés a, sans aucun doute, changé la donne à la table de délibération, mais les alliances et les amitiés ont aussi influencé le vote.

À la fin d'OD Extra, Fred a annoncé aux deux nouveaux exclus qu'ils avaient une chance de revenir dans l'aventure. « Vous êtes éliminés, mais ça ne veut pas dire que c'est terminé pour vous deux. Vous le savez, on est à OD, il y a toujours une twist pas trop loin. Je vous annonce que vous allez avoir, très très bientôt, une chance de réintégrer les maisons. »

L'animateur a indiqué qu'il avait fait cette annonce à tous les précédents exclus avant eux. Voilà donc pourquoi - selon nous - Maxim a pris tellement de temps avant de revenir au Québec. C'est donc ça le mystère autour de son retour tardif. Comme nous avons eu la chance de parler à toutes ces personnes depuis leur retour au Québec, nous pensons que c'est, soit Sabrina ou Jacob, qui a eu la chance de revenir au jeu.

Nous y allons même d'une autre prédiction, nous pensons que c'est Jacob qui aura l'opportunité de re-retourner son oriflamme. Comment gagnera-t-il cette chance? Est-ce que ce sont les nouvelles et les nouveaux qui lui offriront cette résurrection? C'est une hypothèse probable.

Chose certaine, si Jacob ou Sabrina reviennent dans le jeu, nous aurons droit à encore plus de bisbille, ce pour quoi les fans d'OD frétillent!

Le « très très bientôt » de Fred nous laisse croire que le tout se déroulera cette semaine, ou au plus tard, dimanche prochain. C'est à suivre!

Ne manquez pas OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30. Les Vendredis OD sont présentés à 18 h 30 le vendredi soir et OD Extra est diffusé les dimanches à 20 h.