Maxim d'OD Panama est de retour au Québec : voici où elle était pendant tout ce temps

Maxim a été éliminée la première de l'aventure OD Panama, mais elle s'est faite très discrète depuis. Les fans d'Occupation Double sont habitués de voir les exclus dans des capsules sur les réseaux sociaux après leur éviction, mais pas de nouvelles de Maxim depuis deux semaines.

Celle-ci nous dit ceci :

J'ai dû rester au Panama un petit peu plus longtemps. Je ne peux pas donner trop de détails pour le moment, mais on va voir la suite vraiment bientôt. Il faut rester à l'affût. J'ai hâte que vous voyiez la suite!

Ce sera « dans les prochaines semaines » que nous apprendrons pourquoi la spécialiste marketing a dû étirer son séjour.

Elle a tout de même logé dans la maison des exclus. Elle a d'ailleurs partagé de bons moments avec Alexa. « On était juste vraiment contentes de se retrouver. On s'est beaucoup rapprochées. »

Quelles sont ses impressions face aux premiers épisodes? « Cette année, j'ai comme réalisé que les filles sont très matures. Elles sont vraiment là pour rencontrer l'amour. Puis, je pense que les gars, de leur côté, c'était un petit peu moins le but. »

Elle croit que Sabrina et Imane seront les OG (« originales ») qui resteront le plus longtemps dans l'aventure. Du côté des garçons, elle mettrait son petit 2 $ sur Billy. « Il dit que les filles ont l'air d'avoir une attitude envers lui et tout, mais je trouve que Billy, c'est quelqu'un qui a une tête sur ses épaules. Puis il est vraiment beau [NDLR : un atout non négligeable à OD]. Il a de bonnes chances de se rendre loin. »

Disons que Maxim a franchement attisé notre curiosité! Nous avons très hâte de découvrir la raison qui l'a forcée à rester au Panama si longtemps.

OD Panama est diffusée du dimanche au vendredi à 18 h 30 sur les ondes de Noovo.