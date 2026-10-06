OD Panama : On démêle tous les liens pré-OD qui unissent les candidats

Les trois nouvelles filles et les cinq nouveaux garçons ont fait leur entrée dans les maisons d'Occupation Double Panama lundi soir.

Nous avons alors pu comprendre que bien des candidats se connaissent déjà.

D'abord, on se rappellera que Jacob est un ami du frère d'Imane. Bien que le créateur de contenu a été éliminé dimanche, nous avons comme l'impression que tout n'est pas encore fini pour lui... Tous les détails ici.

Ces deux-là sont loin d'être les seuls à avoir des relations pré-OD. Voici donc toutes les connexions (celles que nous connaissons pour le moment) entre les célibataires toujours dans la course pour remporter le grand prix.

Billy et Engie : Ceux deux-là ont visiblement une histoire ensemble plus étoffée que tous les autres. Devant les garçons, la mannequin mentionne que Billy et elle se connaissent « en surface », mais, au confessionnal, elle révèle qu'ils se sont déjà embrassés, « mais c'est vraiment tout », ajoute-t-elle. À noter qu'Emma, le top 1 de Billy, la connaît aussi. Elle n'a, par contre, pas mentionné dans quelles circonstances elle l'avait rencontrée.

Imane et Olivier : La créatrice de contenu a été surprise de voir Olivier débarquer dans sa maison lundi soir. Les deux célibataires se sont rencontrés l'été dernier. « Peut-être que le destin nous a réunis au Panama parce que c'est un gars que je trouvais super beau », a-t-elle mentionné.

Rébecca et Jérémy : Rébecca s'était abonnée au compte Instagram du jeune homme parce qu'elle « le trouvait cute avec son ex ». Celle-ci semblait en connaître beaucoup sur le policier de Longueuil. Un peu trop?

Emma et Olivier : Lors de la maison de l'amour, Emma a été surprise de voir apparaître le visage d'Olivier sur l'écran. « C'était un petit match sur les applications de rencontre », a-t-elle expliqué à Enzo.

Emma et Frédérik : Toujours lors du visionnement des portraits, Emma a mentionné qu'elle le connaissait, mais cette fois-ci, elle n'a pas précisé pourquoi. Un dossier à suivre!

Rappelons-nous aussi que Tristan et Emma avaient matché sur des applications de rencontre avant leur participation à OD. C'est ce que nous apprenions lors du tout premier épisode de la saison.

Deux conclusions possibles face à ce tableau bien garni :

La production d'OD recherche ses candidats dans le même bassin et/ou les gens beaux selon les standards classiques se tiennent dans les mêmes cercles peu importe la région d'où ils viennent. Emma a trop de temps libre.

Nous avons bien hâte de voir si les relations préalables des candidats auront un impact sur la suite de leur aventure.

À suivre dans OD Panama du dimanche au jeudi à 18 h 30 sur Noovo.