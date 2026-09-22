OD Panama : Les téléspectateurs réagissent à l'élimination du premier garçon

Ce lundi, à Occupation Double Panama, le premier garçon a été éliminé de l'aventure.

C'est l'amoureux du vanlife et du surf, Brian, qui a dû quitter les maisons d'OD. Ce dernier ne s'est jamais caché de ne pas avoir trouvé la femme de ses rêves parmi les candidates de cette édition panaméenne.

De ce fait, il a décidé d'encourager Émilie, même s'il semblait avoir un intérêt pour cette dernière, à protéger Alexis plutôt que lui.

Le public a réagi fortement à son élimination puisque, même s'il a pris des décisions inattendues en début de saison, il est resté intègre, une qualité qui ne sied pas à tous les garçons d'Occupation Double.

« Bryan, un homme de coeur et de valeurs.🔥🙌 »

« W move de Bryan »

« Merci Bryan d’avoir aidé à sauver Alexis!! Sérieux, les deux je ne voulais pas les voir partir. »

« Tu étais full une bonne personne! Bonne valeur et réellement la pour les bonnes raisons 🙌❤️ »

« Je vais pleurer omg you were the realest, authentique, tu pars la tête haute franchement tu peux être fière de toi t’inquiète tu trouveras ta camping/van life girl. Ne meurs jamais 🙏🏾 »

« Tu étais mon préféré, très dommage ! Je te souhaite de trouver une bonne connexion, tu le mérites🙌❤️ »

« Dommage, tu étais le seul qui était là pour les bonnes raisons... »

Rappelons que les téléspectateurs ont formulé une critique sur cette nouvelle saison d'OD. Découvrez laquelle ici.

OD Panama est diffusée du dimanche au jeudi à 18 h 30. Ne manquez pas Les Vendredis OD, les vendredis à 18 h 30, et OD Extra, les dimanches soirs à 20 h.