Nous avons eu la chance de discuter avec Tristan et Alanna, tout juste sorti du chalet des exclus d'OD.

Ils nous ont notamment parlé de leur relation (à lire ici), ainsi que de leur visionnement des épisodes.

Le visionnement des épisodes, ça s'est bien passé du début jusqu'à la semaine de Tentations au soleil, où ça a chauffé pour moi [rires]. - Tristan

On se rappellera que Tristan avait accepté d'embrasser Mathilde, prétextant que sa douce Alanna allait comprendre la situation.

« Je dirais quand même que tout ce qu'on a vu, on en avait déjà discuté. On l'avait déjà abordé ensemble. Il n'y a pas eu de moment où on ne comprenait pas, où on était tristes ou quoi que ce soit. Je pense qu'on avait déjà abordé les sujets. C'est sûr que c'est difficile à voir. C'est normal, voir quelqu'un que tu dates embrasser quelqu'un d'autre, ça arrive rarement dans la vie. »

Tristan ajoute : « Je pense que nous n'avons pas eu de surprises vraiment, outre peut-être vers la fin, de voir le côté stratégique des gens et notre importance par rapport aux autres dans l'aventure. C'est peut-être plus ça qui a été difficile pour nous deux à voir. »

Le couple est aussi revenu sur ces images d'eux dans l'autobus (voir ci-dessous), alors qu'ils semblaient complètement désenchantés face à l'excitation de leurs pairs.

Il faut savoir que ces images ont été prises à Tenerife, en direction de l'aéroport vers Montréal. Le couple avait passé de bons moments après son élimination et retourner avec ceux qui les avaient éliminés était plus ardu qu'ils auraient pu le croire.

« Nous, on s'était changé les idées. Là, c'était de réouvrir la plaie un peu. C'est sûr qu'on n'était peut-être pas dans le même mood que tout le monde de la finale et ainsi de suite. Il y a certains conflits qui n'avaient pas été adressés encore. C'est sûr qu'on avait juste le goût d'écouter de la musique à ce moment-là. »

Tristan et Alanna auront certainement des comptes à régler lors de L'heure de vérité, qui sera diffusée le dimanche 29 novembre, à 18 h 30, sur Noovo.