Ce dimanche à Occupation Double Chypre, nous assisterons au voyage de Cindy et Maxime en Finlande.

D'ailleurs, il semble bien que cette courte escapade à Helsinki aura provoqué des rapprochements entre les deux globe-trotters. Qu'est-ce que cela signifie pour Mathis et Julie-Pier? On peut s'attendre à des remous ce dimanche.

Qui plus est, la productrice de la téléréalité, Julie Snyder, a commenté la bande-annonce sur Instagram en disant : « Tout un show malade ».

L'élimination se fera de manière différente cette semaine et, à un moment, Cindy se retrouvera seule face aux animateurs. « Y'as-tu quelque chose que je ne comprends pas? », demandera-t-elle, angoissée.

Ce sera aussi le fameux party d'Halloween et il y aura maints rapprochements lors de cet évènement mythique d'OD.

Mentionnons que le commentaire qui revient le plus sous la publication de la bande-annonce ne concerne pas l'intrigue d'Occupation Double, mais plutôt les cheveux du pauvre Mathis.

« Pauvre Mathis, ils l’ont do wrong avec ses cheveux 😂 », écrit l'ex-candidat Charles.

« C’est le fun parce que les cheveux à Mathis le mettent vraiment en valeur 😻 ».

« La moustache à Arnaud et les cheveux de Mathis me confused , mais ça va être croustillant »

Voyez la bande-annonce croustillante ci-dessous.

Découvrez ici quand seront diffusées la finale d'OD Chypre et L'Heure de vérité. C'est bientôt la fin 😭.