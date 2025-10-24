OD Chypre : Clara réagit aux propos d'Elijah à son égard

Clara a été éliminée de l'aventure d'OD Chypre dimanche dernier.

C'est son partenaire, Elijah, qui a choisi de l'évincer, voyant que son ami Damien allait devoir quitter le navire en raison du comportement de sa prétendante, Any, qui envenimait l'ambiance dans la maison des filles.

Elijah a cru que la relation de Damien et Any était plus prometteuse que la sienne.

« C'est sûr que ça m'a fait de la peine, parce que ce n'était vraiment pas ce qu'il me démontrait », nous confie d'abord Clara. « Il me démontrait vraiment qu'il avait un intérêt envers moi. Il était vraiment touchy, très colleux. On s'est embrassé plus qu'une fois ou deux. On s'embrassait chaque fois qu'on se voyait et on passait tous nos partys ensemble. J'ai vraiment été surprise. »

C'est sûr que ça fait mal un petit peu, mais au final, tu ne veux pas de quelqu'un qui ne veut pas de toi.

« Je n'ai pas de rancune, tu n'es pas obligée d'être intéressé par moi. C'est juste que j'aurais peut-être aimé ça plus le ressentir. »

La très gentille et terre-à-terre Clara défend même Elijah. « Peut-être qu'il était indécis. Peut-être qu'il a voulu essayer et finalement, il s'est rendu compte que... Je ne sais pas, il était dans le questionnement. »

Qui, selon elle, se rendra jusqu'en finale? « J'ai eu de grosses conversations avec Alexandra. Je sais que cette personne-là, si elle ne trouvait pas sa connexion, si elle ne trouvait quelqu'un avec qui elle se voyait vraiment à l'extérieur, je sais qu'elle s'en allait. Je sais que l'intérêt d'Alexandra envers Antho est vrai. Puis, j'ai vu Antho, comment il la regarde, comment il agit avec elle. Alex a une grosse carapace. Il est super gêné. Souvent, ça donne des "maladroits". Mais je les ai vus les deux ensemble, puis je sais que c'est un couple qui pourrait aller en finale. »

Si on parle d'Arnaud et de Lauriane, c'est sûr qu'ils vont en finale parce que leur stratégie, elle est écoeurante.

Croit-elle en leur relation? « Je pense qu'ils se trouvent le fun, les deux. Mais je ne pense pas qu'il y ait rien de trop, trop sérieux. Ils prennent la game en tant que game, et ils prennent pas l'aventure en tant que "je veux trouver quelqu'un pour de vrai". Leurs conversations sont vraiment de surface. Puis même dans les debriefs, Lauriane... Il n'y a pas de grosses étincelles envers Arnaud. Elle n'a pas l'air de tripper tant que ça sur lui. Et c'est la même chose du côté Arnaud. Quand tu regardes les émissions, tu vois clairement que c'est quasiment deux amis qui se trouvent cutes, qui se trouvent beaux, pis qui veulent se rendre le plus loin possible. »

